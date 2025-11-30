میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدیر رسانه‌شان از ریزپرنده خطرناک‌تر است

یک بار دیگر اعتراضات به داوری در فوتبال ایران اوج گرفته است. آن‌قدر واکنش‌ها زیاد و بعضا عجیب و کنایه‌آمیز است که مجالی برای بررسی درست و نادرست باقی نمی‌ماند. در تازه‌ترین مورد بعد از بازی اخیر پرسپولیس و شمس‌آذر، شهر حسابی شلوغ شده است. علی خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال به یکی از دلایل به‌وجودآمدن چنین جوی اشاره کرد: «حضور افراد بدون صلاحیت و بدون رزومه ورزشی باعث پرخاشگری شده.»
به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ یک بار دیگر اعتراضات به داوری در فوتبال ایران اوج گرفته است. آن‌قدر واکنش‌ها زیاد و بعضا عجیب و کنایه‌آمیز است که مجالی برای بررسی درست و نادرست باقی نمی‌ماند. در تازه‌ترین مورد بعد از بازی اخیر پرسپولیس و شمس‌آذر، شهر حسابی شلوغ شده است. در این شرایط، علی خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال به یکی از دلایل به‌وجودآمدن چنین جوی اشاره کرد: «حضور افراد بدون صلاحیت و بدون رزومه ورزشی باعث پرخاشگری شده. کسانی که تحصیل‌کرده ورزش باشند و رزومه ورزشی داشته باشند، امکان ندارد چنین رفتار‌هایی انجام دهند. خبر دارید ماشین چند میلیاردی داور را در یکی از شهر‌ها خراب و داغان کردند؟ به نظرم باید مدیران عامل، مدیران رسانه و هیئت‌مدیره به تأیید فدراسیون از نظر اهلیت برسند و توسط بخش‌های نظارتی تأیید شوند و تعهد بدهند. جالب است که حتی VAR را هم قبول ندارند».

خسروی به پوستر جنجالی باشگاه شمس‌آذر اشاره کرد و گفت: «داور در بازی پرسپولیس و شمس‌آذر رفته صحنه را دیده و تصمیم گرفته که پنالتی نگیرد، باشگاه شمس‌آذر در بیانیه‌اش از خط بریل استفاده کرده و گفته که داور نابینا است. شما به نابینایان توهین کردید. به نظر من هر کسی که این پوستر را طراحی کرده باید برکنار شود. دفعه سوم است که مدیر رسانه‌ای شمس‌آذر این رفتار‌ها را انجام می‌دهد. یک بار علائم چشم‌پزشکی که بینایی را با آن می‌سنجند طراحی کرده بود، یک بار هم قلاب ماهی‌گیری و ماهی داخل سطل بود. این مدیر رسانه به نظر من از ریزپرنده خطرناک‌تر است. از قول من حتما بزنید، چون در حال زدن آدم‌های داخلی است. باید برکنار شود و شما رسانه‌ها باید این مسائل را تحریم کنید».

 این عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال درباره واکنش باشگاه استقلال به داوری دیدار پرسپولیس هم صحبت کرد: «الان رسانه استقلال چه کار به بازی شمس‌آذر و پرسپولیس دارد؟ شما چه کار داری که برای خودت مشکل درست می‌کنی؟ آقای نظری‌جویباری آدم تحصیل‌کرده‌ای است بعید بود که چنین استوری‌ای بگذارد. شما چه کار به خانه همسایه دارید؟ به خدا خسته‌مان کردند. پول زیادی وارد فوتبال شده و باید ببینیم که این پول‌ها از کجا و چه مسیری آمده، چون پولی که درست نباشد و حلال نباشد، برکت ندارد».

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
3
پاسخ
احسنت
آبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
اونی که باید برکنار بشه شما و امثال شما هستید ، دکتر دادکان خوب بساط امثال شما رو برچیده بود اما حیف ....
