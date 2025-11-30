En
تعداد بازدید : 140
کد خبر:۱۳۴۳۱۳۷
681 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

شعرخوانی علیه برجام در مجلس را ببینید

انتقاد علی‌اصغر باقرزاده نماینده بابلسر از برجام در قالب شعر در مجلس شورای اسلامی را ببینید: «ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا؛ تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا/ عهد با دزد سر گردنه بستیم ای دوست؛ بارها عهد شکست و نشکستیم ای دوست»
برچسب‌ها:
نبض خبر برجام علی‌اصغر باقرزاده عمو سام مجلس شورای اسلامی شعر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
18
پاسخ
از مجلس 5 درصدی بیش از این انتظار نیست
پاسخ ها
داود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
آقا خواهشا درصد ها رو الکی بالا نبرید
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
16
پاسخ
یه شعر هم در مورد اب و هوا و گاز و برق و گرانی اختلاس و ووووووو میخوندی
مجبد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
11
پاسخ
بودجه صرف شعر خوانی نماینده شده !؟ احتمالا هوا آلوده است یه شعر هم برای آب و هوا و گاز و برق هم بخونی کامل میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
8
پاسخ
جناب نماینده باشه برجام و هر چه و هر کس که مرتبط با آن است بد ! شما خوب ، اما ای خوب این مدت که شما در مجلس بوده ای و از بیت المال ملت حقوق گرفتی و خوردی و بسیاری امتیازهای دیگر آشکار و پنهان مردانگی داشته باش و بیا گزارش بده کدام قدم را برای تغییر اوضاع و رفاه ملت برداشتی ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
6
پاسخ
خلایق هرچه لایق
حقمونه
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟