نبض خبر
شعرخوانی علیه برجام در مجلس را ببینید
انتقاد علیاصغر باقرزاده نماینده بابلسر از برجام در قالب شعر در مجلس شورای اسلامی را ببینید: «ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا؛ تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا/ عهد با دزد سر گردنه بستیم ای دوست؛ بارها عهد شکست و نشکستیم ای دوست»
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر برجام علیاصغر باقرزاده عمو سام مجلس شورای اسلامی شعر
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
از مجلس 5 درصدی بیش از این انتظار نیست
پاسخ ها
داود| |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
یه شعر هم در مورد اب و هوا و گاز و برق و گرانی اختلاس و ووووووو میخوندی
بودجه صرف شعر خوانی نماینده شده !؟ احتمالا هوا آلوده است یه شعر هم برای آب و هوا و گاز و برق هم بخونی کامل میشه
جناب نماینده باشه برجام و هر چه و هر کس که مرتبط با آن است بد ! شما خوب ، اما ای خوب این مدت که شما در مجلس بوده ای و از بیت المال ملت حقوق گرفتی و خوردی و بسیاری امتیازهای دیگر آشکار و پنهان مردانگی داشته باش و بیا گزارش بده کدام قدم را برای تغییر اوضاع و رفاه ملت برداشتی ؟؟؟