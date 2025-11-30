میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش‌بینی شگفت‌انگیز از رکورد جدید طلا!

طلا امسال رشد شگفت‌انگیزی داشته است و حالا نظرسنجی تازه بانک «گلدمن ساکس» نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند این فلز گرانبها تا پایان سال ۲۰۲۶ به رکورد تاریخی جدید پنج هزار دلار خواهد رسید.
پیش‌بینی شگفت‌انگیز از رکورد جدید طلا!

قیمت طلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۵۸.۶ درصد رشد کرده و هشتم اکتبر (۱۶ مهر) برای نخستین بار از مرز تاریخی چهار هزار دلار عبور کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ نظرسنجی «گلدمن ساکس» از افزون بر ۹۰۰ سرمایه‌گذار نهادی در پلتفرم «Marquee» نشان می‌دهد که ۳۶ درصد از پاسخ‌دهندگان (بزرگ‌ترین گروه) انتظار دارند که طلا روند صعودی خود را حفظ کند و تا پایان سال آینده از پنج‌هزار دلار به ازای هر اونس تروا فراتر رود.

افزون بر این، طبق این نظرسنجی که از ۱۲ تا ۱۴ نوامبر (۲۱ تا ۲۳ آبان) انجام شده است، ۳۳ درصد دیگر انتظار دارند که قیمت فلز زرد به چهار هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار دلار برسد.

گلدمن ساکس اعلام کرد که بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌گذاران نهادی انتظار افزایش قیمت طلا در سال آینده را دارند. در سوی مقابل، فقط اندکی بیش از پنج درصد معتقدند که قیمت فلز زرد طی ۱۲ ماه آینده به محدوده سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار دلار عقب‌نشینی خواهد کرد.

قیمت طلا دیروز تحت تاثیر امیدها به کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید و با ۴۵ صدم درصد افزایش به قیمت ۴۱۷۵.۵۰ دلار معامله شد. معاملات آتی طلا نیز ۵۳ صدم درصد بالا رفت.

در نظرسنجی گلدمن ساکس، ۳۸ درصد پاسخ‌دهندگان خریدهای گسترده بانک‌های مرکزی را مهم‌ترین عامل افزایش قیمت طلا دانستند و ۲۷ درصد نیز به نگرانی‌های مالی اشاره کردند.

امسال طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران، از خریداران خرد گرفته تا صندوق‌های پوشش ریسک، به طلا روی آورده‌اند؛ فلزی که به طور سنتی در دوران آشوب، به عنوان دارایی امن شناخته و از آن به عنوان سپری در برابر مخاطراتی همچون تورم، شکاف‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف دلار استفاده می‌شود.
بانک‌های مرکزی سراسر جهان نیز به شدت به انباشت طلا روی آورده‌اند. از جمله دلایل جذابیت فلز زرد برای بانک‌های مرکزی می‌توان به نقدشوندگی بالا، عدم ریسک نکول و جایگاه به‌نسبت بی‌طرف آن به عنوان دارایی ذخیره اشاره کرد.

فیل استریبل، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «بلو لاین فیوچرز/Blue Line Futures» می‌گوید که روند صعودی طلا احتمالا تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. وی به سی‌ان‌بی‌سی گفت: چشم‌انداز اقتصاد جهانی همچنان از طلا حمایت می‌کند. بسیاری از کشورها همچنان با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم مواجه هستند.

طلا قیمت طلا رکورد طلا پیش بینی قیمت طلا گلدمن ساکس افزایش قیمت طلا
