ردپای آلودگی هوا در مرگ ۳۵۷ نفر در هفته گذشته

توکلی افزود: در گذشته، در کمیته اضطرار آلودگی هوا مصوبه ‌ای گنجانده می‌شد و چهار دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به صورت نمادین در میادین مستقر می‌شدند، اما امروز ما در فاز عملیاتی شدیم. تمام همکاران شبانه روز فعالیت می‌کنند و خارج کردن حتی یک دستگاه آسیب جبران‌ناپذیر دارد.
ردپای آلودگی هوا در مرگ ۳۵۷ نفر در هفته گذشته

رئیس مرکز اورژانس استان تهران با اشاره به اینکه ۳۱ درصد از ۵۷ هزار تماس ۸ روز گذشته با اورژانس این استان در ارتباط با آلودگی هوا بود از جانباختن ۳۵۷ نفر خبر داد و تاکید کرد که آلودگی می‌تواند در از دست رفتن جان این افراد نقش داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد اسماعیل توکلی بااشاره به یک سوءبرداشت درباره اورژانس، گفت: در قانون، تکلیفی برای حضور اورژانس در میادین در زمان آلودگی هوا وجود ندارد. در گذشته چنین تصمیمی وجود داشت، اما اکنون تصمیم اصلاح شده است.

وی توضیح داد: طبق قانون، وزارت بهداشت مسئول پاسخگویی به نیاز‌ها و درخواست‌های مردم است و نماینده این مسئولیت در حوزه پیش بیمارستانی، اورژانس ۱۱۵ است. همکاران اورژانس تا امروز تمام توان خود را برای پاسخگویی گذاشته‌اند.

تماس‌ها و مأموریت‌ها در آبان و روز‌های اخیر افزایش یافت

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به داده‌های آبان‌ماه گفت: در آبان، هم‌زمان با آغاز موج آلودگی، ۲۲۷ هزار تماس برقرار شد و ۹۳ هزار مأموریت انجام شد که ۲۲ درصد آنها مرتبط با آلودگی هوای کلانشهر تهران و استان بود.

وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، اظهار کرد: در هشت روز اخیر نیز ۵۷ هزار تماس افزایش یافت. در این مدت ۲۸ هزار مأموریت انجام شد و ۳۱ درصد مأموریت‌ها مرتبط با آلودگی هوا بوده است.

کمبود ۴۰۰ پایگاه اورژانس و ۵۰۰ آمبولانس در تهران

توکلی با تأکید بر چالش‌های ساختاری اورژانس تهران گفت: اورژانس استان تهران به‌ویژه در داخل کلان‌شهر تهران دارای چالش جدیست. ۴۰۰ پایگاه اورژانس کمبود داریم و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس نیز عقب‌ماندگی وجود دارد.

وی ادامه داد: مقایسه با دنیا یک بحث است؛ اما پاسخگویی به نیاز واقعی مردم تهران موضوع مهم‌تری است.

مقایسه تهران با شهر‌های مشابه جهان

توکلی گفت: برای مقایسه، شهری مثل تیان با ۱۴ میلیون جمعیت فقط ۲۰۰ آمبولانس دارد. از این نظر ما جلوتر هستیم؛ ما ۲۴۰ موتورلانس، ۲ فروند بالگرد و ۳ فروند بال‌ثابت داریم. یعنی اگرچه نسبت به بعضی کشور‌های پیشرفته جلوتریم، اما شرایط ترافیکی و جغرافیایی تهران باعث شده این تعداد پاسخگوی نیاز واقعی نباشد.

چالش استقرار آمبولانس در میادین

رئیس اورژانس تهران توضیح داد: در مرکز تهران ۲۰ تا ۲۵ میدان اصلی داریم. اگر در هر میدان یک آمبولانس مستقر کنیم، باید ۲۵ دستگاه را از چرخه خدمت خارج کنیم. این یعنی بیش از ۷ میلیون نفر از خدمت محروم می‌شوند.

توکلی افزود: در گذشته، در کمیته اضطرار آلودگی هوا مصوبه‌ای گنجانده می‌شد و چهار دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به صورت نمادین در میادین مستقر می‌شدند، اما امروز ما در فاز عملیاتی شدیم. تمام همکاران شبانه روز فعالیت می‌کنند و خارج کردن حتی یک دستگاه آسیب جبران‌ناپذیر دارد.

افزایش بیماری‌های قلبی و تنفسی و ثبت ۳۵۷ فوتی

او در ادامه گفت: ۳۱ درصد مأموریت‌ها مرتبط با بیماری‌های قلبی و تنفسی است. متأسفانه در این هشت روز ۳۵۷ فوت ثبت شده‌اند که می‌تواند آلودگی هوا در بخشی از آن نقش داشته باشد.

اجرای ناقص قانون هوای پاک

توکلی با اشاره به قانون هوای پاک گفت: این قانون الزاماتی دارد که برخی از آنها کنار گذاشته شده‌اند. حالا که آلودگی تشدید شده، می‌گویند اورژانس باید در میادین مستقر شود؛ در حالی که وظیفه اورژانس ارائه خدمت در صحنه است.

درخواست از مردم و مسئولان

او تأکید کرد: از مردم عزیز و همچنین دولت‌مردان تقاضا داریم کمبود‌ها و چالش‌های این خدمت ارزشمند که مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد را جدی بگیرند، اما مردم مطمئن باشند که خدمت‌رسانی در جریان است.

میلی صفحه خبر موبایل
خدایا به این ملت رحم کن. تنها راه رهایی از این وضعیت برقی شدن خودروها و موتورسیکلت ها و البته استفاده از نیروگاه های خورشیدی است.
