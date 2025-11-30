میلی صفحه خبر لوگو بالا
طرح برخورد با تخلفات ساکن در تهران

رییس پلیس راهور تهران بزرگ از آغاز طرح ویژه پلیس پایتخت از امروز/۹ آذر/ خبر داد و گفت: توقف‌های دوبله، پارک در پیاده‌روها، توقف در محل ایستادن ممنوع، ایستگاه های حمل ونقل عمومی و سد معبر با جدیت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
طرح برخورد با تخلفات ساکن در تهران

به گزارش تابناک به نقل از پلیس راهور پایتخت، سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز یکشنبه در این باره اظهار کرد: این طرح با محوریت یگان ضربت عملیات ویژه، برخورد قاطع با تخلفات ساکن را در دستور کار قرار داده و از این پس با توقف‌های دوبله، پارک در پیاده‌روها، توقف در محل ایستادن ممنوع، توقف در ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و سد معبر با جدیت برخورد می‌شود.

سردار موسوی‌پور اعلام کرد: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از امروز در تهران آغاز شده و یگان ضربت پلیس راهور با پشتیبانی عملیات ویژه، مأموریت دارد تا با متخلفان برخورد کند.

اجرای طرح ویژه پلیس در برخورد با تخلفات ساکن در تهران

وی افزود: با استناد به ماده ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی و جدول جرائم رانندگی، تخلفاتی، چون پارک خودرو در پیاده‌رو، توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، پارک در محدوده‌های ممنوعه و توقف‌های منجر به سد معبر، توقف در ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی ممنوع است و از جمله مواردی هستند که در این طرح به‌طور ویژه رصد و با آنها برخورد خواهد شد.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندان، روان‌سازی ترافیک و ارتقا انضباط شهری صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر متخلفان وجود نخواهد داشت.

وی یادآور شد: رانندگان توجه داشته باشند که توقف‌های غیرمجاز نه تنها موجب اخلال در عبور و مرور و ایجاد نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند جان عابران و دیگر رانندگان را به خطر بیندازد. رعایت قوانین توقف و پارک، نشانه احترام به حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی است.

داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
بنظرم بعد از تامین حمل و نقل عمومی مناسب و پارکینگ کافی در سطح شهر باید با اینگونه تخلفات برخورد کرد حاکمیت از دولت،شهرداری،نیروی انتظامی و غیره نمیتونه به وظیفش عمل نکنه و جایی دیگر یقه مردم رو برای مشکلات به وجود آمده بگیره
بطور مثال شهرداری برای نداشتن پارکینگ جریمه گرفته و پایانکار داد مالکین مغازه ها و ساختمان محل پارک کنار خیابان یا کوچه را ۲۴ ساعته اشغال می کنند مراجعه کننده برای ۱۰ دقیقه کار ماشنشو کجا پارک کنه؟
وضعیت حمل و نقل عمومی هم که مشخص است.
در واقع حاکمیت از دو طرف درآمد کسب می کند از جریمه کسری پارکینگ و از جریمه خودرو
پارکینگ عمومی و حمل و نقل عمومی هم که نمی سازد
دوتا ایستگاه مترو راه می اندازه تو بوق و کرنا می کنه در صورتی که هر ۵ سال باید یه خط کامل مترو تحویل بده
خدا ما را به راه راست هدایت کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
لطفا به این موارد برخورد با موتوری های بدون پلاک یا پلاک مخدوش رو هم اضافه کنید مجرمین به راحتی با مخدوش کردن پلاک اقدام به جرمهایی مثل سرقت و تعرض به نوامیس و دهها جرم دیگر رو انجام میدهند
