طرح برخورد با تخلفات ساکن در تهران

به گزارش تابناک به نقل از پلیس راهور پایتخت، سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز یکشنبه در این باره اظهار کرد: این طرح با محوریت یگان ضربت عملیات ویژه، برخورد قاطع با تخلفات ساکن را در دستور کار قرار داده و از این پس با توقفهای دوبله، پارک در پیادهروها، توقف در محل ایستادن ممنوع، توقف در ایستگاههای حمل و نقل عمومی و سد معبر با جدیت برخورد میشود.
سردار موسویپور اعلام کرد: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از امروز در تهران آغاز شده و یگان ضربت پلیس راهور با پشتیبانی عملیات ویژه، مأموریت دارد تا با متخلفان برخورد کند.
اجرای طرح ویژه پلیس در برخورد با تخلفات ساکن در تهران
وی افزود: با استناد به ماده ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی و جدول جرائم رانندگی، تخلفاتی، چون پارک خودرو در پیادهرو، توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، پارک در محدودههای ممنوعه و توقفهای منجر به سد معبر، توقف در ایستگاههای حمل و نقل عمومی ممنوع است و از جمله مواردی هستند که در این طرح بهطور ویژه رصد و با آنها برخورد خواهد شد.
سردار موسویپور تأکید کرد: این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندان، روانسازی ترافیک و ارتقا انضباط شهری صورت میگیرد و هیچگونه چشمپوشی در برابر متخلفان وجود نخواهد داشت.
وی یادآور شد: رانندگان توجه داشته باشند که توقفهای غیرمجاز نه تنها موجب اخلال در عبور و مرور و ایجاد نارضایتی عمومی میشود، بلکه میتواند جان عابران و دیگر رانندگان را به خطر بیندازد. رعایت قوانین توقف و پارک، نشانه احترام به حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی است.