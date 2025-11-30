میلی صفحه خبر لوگو بالا
توقیف یک شناور در خلیج فارس توسط سپاه

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: با اشراف نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس یک شناور با پرچم سوازیلند (اسواتینی) با ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۲۱
| |
191 بازدید

توقیف یک شناور در خلیج فارس توسط سپاه

سردار حیدر هنریان مجرد فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: در راستای حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در خلیج فارس و با توجه به رصد و اشراف کامل نیروی دریایی بر این منطقه، یک فروند کشتی متخلف حامل سوخت قاچاق از نوع نفت‌گاز (گازوئیل) با پرچم سوئیس‌لند توقیف شد.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ وی افزود: این شناور پس از صدور حکم قضایی به ساحل بوشهر منتقل شده و محموله قاچاق آن به میزان ۳۵۰ هزار لیتر در حال تخلیه و تحویل به شرکت نفت و گاز بوشهر است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: بر اساس گزارش دریافتی، ۱۳ نفر خدمه این کشتی که از یکی از کشورهای همسایه و همچنین کشور هند هستند، در هنگام توقیف روی شناور حضور داشتند.

