نحوه توزیع شیر در شرایط غیرحضوری

حسین اسداللهی در پاسخ به پرسش‌های مربوط به نحوهٔ توزیع شیر در شرایط غیرحضوری بودن دانش‌آموزان گفت: در سال‌های گذشته، در صورت تعطیلی مدارس، تعداد نوبت‌های شیر حذف نمی‌شد، بلکه با هماهنگی مدیران مدارس، در روز‌های حضوری جبران می‌شد. به‌طور مثال، اگر برنامهٔ توزیع دو نوبته بود و سه روز مدرسه تعطیل بود، در دو روز بعد سهمیه شیر هر دانش‌آموز تقدیم می‌شد؛ یا در صورت تعطیلی یک هفته، توزیع در دو هفتهٔ بعد به‌صورت سه نوبته تنظیم می‌شد. این فرآیند با مدیریت مستقیم مدیران مدارس انجام می‌شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع شیر مدرسه در سال تحصیلی جاری افزود: تاکنون، ۲۷ استان تأمین‌کنندهٔ شیر خود را مشخص کرده‌اند و ۱۷ استان قرارداد‌های لازم را امضا کرده‌اند. شیر بنا به دستورالعمل وزارت بهداشت در قرنطینه ۱۰ روزه است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذرماه، پوشش سراسری این طرح در سطح کشور تکمیل شود.

اسداللهی با بیان اینکه سایر استان‌ها نیز در مراحل نهایی تکمیل تشریفات اداری، از جمله دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی، قرار دارند و ... هستند اظهار کرد: با توجه به حجم بسیار بالای قراردادها، طبیعی است که فرآیند‌های اداری و مالی به‌طور کامل و دقیق طی شوند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت‌های نمادین در استان‌ها گفت: دیروز، استان کرمان جشن شیر خود را برگزار کرد و از روز سه‌شنبه تا پایان این هفته، سایر استان‌ها نیز به‌صورت تدریجی جشن‌های شیر خود را آغاز و عملیات توزیع را راه‌اندازی خواهند کرد.

در مورد هفت استانی که فاقد کارخانهٔ تولید شیر استریل هستند، دبیر کمیته ملی شیر توضیح داد: برای این استان‌ها، مذاکرات لازم با کارخانه‌های تولیدی در استان‌های مجاور آغاز شده و تلاش می‌شود با همکاری آنها، نیاز شیر مدرسه تأمین شود.

وی همچنین یادآور شد که مانند سال‌های گذشته، قرارداد‌ها به‌صورت استانی و با مشارکت چندین واحد تولیدی منعقد شده‌اند، زیرا حجم نیاز شیر مدرسه چنان بزرگ است که هیچ کارخانهٔ واحدی نمی‌تواند به‌تنهایی کل تقاضای کشور را پوشش دهد.

اسداللهی به میزان مشارکت صنعت لبنی در طرح امسال اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۷ واحد تولیدی در این طرح مشارکت داشتند؛ در حالی که در سال جاری، بیش از ۲۰ شرکت بزرگ و فعال در سطح ملی، همکاری خود را اعلام کرده‌اند و این تعداد همچنان در حال افزایش است که جای قدردانی از صنعت لبنی کشور دارد.

وی دربارهٔ تعداد نوبت‌های توزیع و چالش‌های هزینه‌ای گفت: هدف‌گذاری ما بر اساس ۵۰ نوبت توزیع در طول سال تحصیلی است، چرا که با در نظر گرفتن تعطیلات و روز‌های آخر هفته، معمولاً تعداد ایده‌آل بین ۵۰ تا ۷۵ نوبت در نظر گرفته می‌شود. با این حال، تأمین ۷۵ نوبت از نظر فنی، تأمین شیر خام، بسته‌بندی و هزینه‌های لجستیکی بسیار دشوار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز بسیاری از تولیدکنندگان قادر به پوشش کامل این حجم نبودند.

وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری ما بر اساس ۵۰ نوبت محاسبه شده است، اما این تعداد در استان‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ زیرا قیمت مصوب شیر استریل، فاصلهٔ جغرافیایی، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر عوامل، از استانی به استان دیگر متفاوت است. با این وجود، هدف نهایی ما این است که ان‌شاءالله دانش‌آموزان کشور در طول سال تحصیلی، حداقل ۵۰ نوبت شیر با کیفیت دریافت کنند.