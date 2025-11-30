به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک متخصص چشم، با تأکید بر پرهیز جدی از استفاده از لنزهای تماسی در روزهای آلوده، افزود: استفاده از لنز در چنین شرایطی ممکن است خطر عفونت چشم یا حتی نابینایی را به همراه داشته باشد.
او ادامه داد: استفاده از اشک مصنوعی برای کاهش خشکی و سوزش چشم توصیه میشود، پس از بازگشت به منزل، شستوشوی صورت بهویژه ناحیه اطراف چشم با آب ولرم ضروری است، هنگام خروج از منزل، استفاده از عینک آفتابی استاندارد میتواند از چشمها در برابر ذرات معلق محافظت کند.
این متخصص با بیان اینکه از مالیدن چشمها خودداری کنید این کار میتواند آسیبهای چشمی را تشدید کند، خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی نظیر سوزش شدید، قرمزی، تاری دید یا احساس وجود جسم خارجی در چشم که بیش از ۴۸ ساعت ادامه یابد، مراجعه به پزشک متخصص ضروری است.
او در ادامه تأکید کرد: در شرایط آلودگی شدید، احتمال آسیب به سطح قرنیه وجود دارد و این مسئله باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد. حفظ سلامت چشمها در چنین روزهایی نیازمند مراقبتهای ویژه و پرهیز از رفتارهای پرخطر است.