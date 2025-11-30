پیشنهاد نامگذاری ایستگاه مترو به نام حضرت خدیجه

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نامگذاری یک ایستگاه مترو در تهران به نام حضرت مریم (س) را جلوه‌ای از همگرایی، احترام متقابل و تکریم مشترکات ادیان ابراهیمی توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ مهدی پیرهادی در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور خود در آیین افتتاح ایستگاه مریم مقدس (س) اظهار کرد: این ایستگاه یادآور پاکی و قداست شخصیتی است که نه تنها در دین مسیحیت، بلکه در میان مسلمانان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به معماری متمایز و هنرمندانه این ایستگاه به وسعت ۱۱ هزار متر مربع و عمق ۳۴ متری، افزود: افتتاح این ایستگاه با حضور شهردار تهران، نمایندگان مجلس و سفرای کشور‌های مختلف و اسقف اعظم مسیحیان و آشوریان انجام شد و جلوه‌ای از همگرایی، احترام متقابل و تکریم مشترکات ادیان ابراهیمی را به نمایش گذاشت.

پیرهادی ضمن تقدیر از نامگذاری این ایستگاه و جانمایی مناسب آن در جوار بوستان مریم مقدس و کلیسای سرکیس مقدس، خاطرنشان کرد: این همجواری معنا و مفهوم نامگذاری را دوچندان کرده و آن را به نمونه‌ای بارز از توجه به هویت فرهنگی، دینی و شهری تبدیل کرده است.

وی همچنین از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای تحقق این پروژه تقدیر کرد و گفت: درخواست بنده این است که در نامگذاری‌های آینده برای ایستگاه‌های مترو به نام حضرت خدیجه (س)، حضرت آسیه و همچنین حضرت ابراهیم، حضرت محمد (ص) و حضرت موسی تدابیری اندیشیده شود؛ چراکه نماد ارزشمند احترام به ادیان است.

یرهادی گفت: وزارت امور خارجه از این اقدام تقدیر کرد؛ چراکه بازتاب گسترده جهانی در کشور‌های مختلف داشته و حتی در برخی شهر‌های مسیحی نیز چنین اقدامی انجام نشده است.