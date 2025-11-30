به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ ششم آذر ماه جاری، «عباسعلی محمدیان»، فرمانده انتظامی تهران از کاهش ۲۲ درصدی سرقتها و کاهش ۳۸ درصدی موبایلقاپی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: «شهر تهران بزرگ و ممکن است سارقان هنوز پلیس را باور نکرده باشند به همین دلیل سرقتهایی اتفاق میافتد، اما ملاک ارزیابی ما، نقطه به نقطه است. ابتدای سال تاکنون، ۲۲ درصد کاهش سرقتها و برای منزل حدود ۲۶ درصد کاهش سرقت داشتهایم. همچنین جرم قاپیدن یا موبایلقاپی را حدود ۳۸ درصد از ابتدای سال تاکنون کاهش داشتیم. یک سرقت هم زیاد است، چون حالت تهدید است.»
همچنین هجدهم مهر ماه سال جاری، «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی در مورد آمار کشفیات پلیس در مورد جرم سرقت اعلام کرد: «در اواخر سال ۱۴۰۱، ۱۹ درصد افزایش وقوع سرقت را داشتیم و شیبی بود که بالا میرفت و افزایش کشف هم نداشتیم، اما خوشبختانه با اقداماتی که همکاران ما در پلیس آگاهی و استانها شامل راهاندازی قرارگاه سرقت با تمرکز روی وجههای مختلف مقابله با سرقت اعم از هوشمند و فیزیکال، راهاندازی گشتهای مقابله با سرقت اعم از موتورسوار و خودرویی با محوریت پلیس آگاهی و همچنین استفاده از فناوریهای جدید و هوشمند نظیر پابندهای الکترونیک و راهاندازی آزمایشگاه تحلیل داده پلیس آگاهی انجام دادند، روند صعودی سرقت، نزولی شد. افزایش ۱۹ درصدی سرقت در اواخر سال ۱۴۰۲ به کاهش ۶ درصدی وقوع رسید و در کشف نیز بالغ بر ۳۵ درصد افزایش را داریم که در سال ۱۴۰۳ کاهش ۱۸ درصدی وقوع و افزایش ۴۴ درصدی کشف را شاهد بودیم و در ۶ ماهه نخست امسال ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل را هم در سرقت به دست آوردیم و در مجموع ۵۶ درصد افزایش کشف داشتهایم؛ یعنی در طول بیش از ۲ سال از ۱۹ درصد افزایش به کاهش ۴۱ درصدی رسیدیم که قابل توجه است، ولی کافی نیست. افزایش کشف وقتی سرعت میگیرد که سارق اصطلاحا فرصت آب کردن اموال را نداشته است.» شهریور ماه ۱۴۰۴ نیز «علی صالحی»، دادستان تهران در مورد آمار سرقت در سال جاری عنوان کرد: «در پنجماهه نخست سال جاری، سرقت از منازل ۲۱ درصد و قاپزنی ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشتهاند. همچنین در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، میزان سرقتها در شهر تهران ۶۵ درصد کاهش یافته است. گزارشهای ارایه شده توسط فرماندهان انتظامی در قرارگاه مذکور، نشاندهنده موفقیتهای قابل توجهی در زمینه پیشگیری و مبارزه با سرقت است. بهطوری که در ۵ ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سرقت مسلحانه با سلاح گرم در تهران ۶۹ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین در این بازه زمانی کل سرقتها نیز ۲۳ درصد کاهش داشته است.» با این حال «اعتماد» به برخی سرقتهای مهم طی یک ماه گذشته پرداخته است. طبق بررسیهای «اعتماد»؛ عجیبترین سرقتها از «تجهیزات حیاتی کابین آمبولانس» بوده است. همچنین سرقت «سریالی سنگ قبرهای بهشت زهرا» توسط یک مغازه سنگ قبرفروشی مورد عجیب دیگر بوده است.
نگاهی به مهمترین سرقتهای یک ماه اخیر
دوم آذر ماه جاری، «امینالله بیرانوند»، رییس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: «مدتی پیش تعدادی خانم به پلیس مراجعه و عنوان کردند که در شبکههای اجتماعی با فردی آشنا شدند؛ اما در اولین قرار خود، پس از خوردن مواد خوراکی، بیهوش شده و بعد از بیدار شدن متوجه به سرقت رفتن طلاهای خود شدهاند. رسیدگی به این موضوع سریعا در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از اقدامات فنی، متهم شناسایی و دستگیر شد. تحقیقات انجام شده ارزش اموال مسروقه، بیش از دو میلیارد تومان برآورد شد. متهم در تحقیقات صورت گرفته به ارتکاب سرقت به شیوه بیهوشی از بانوان اقرار کرد، همچنین در بررسیهای بیشتر نیز مشخص شد متهم در شهرهای زنجان و رباطکریم به همین اتهام تحت تعقیب بوده است.»
چهارم آذر ماه جاری، «اسماعیل زراعتیان»، فرمانده انتظامی شیراز از شناسایی و دستگیری سارق کابلهای برق و مخابرات با اعتراف به ۵۰ فقره سرقت خبر داد و گفت: «در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان شیراز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۵ قصرالدشت قرار گرفت. پس از چند روز کار اطلاعاتی و انجام تحقیقات پلیسی، ماموران موفق شدند سارق حرفهای که با خودرو شخصی در کنار خیابان ایستاده بود را دستگیر کنند. در بازرسی از خودرو متهم ابزار برش کابل برقی و مخابراتی، کابلهای برش خورده، فیوز برق، برد کولر گازی، میل گرد و تعدادی آچار و ابزارآلات کشف شد. متهم پس از انتقال به یگان تجسس این فرماندهی در تحقیقات فنی و پلیسی به ۵۰ فقره سرقت کابل برق و مخابرات اقرار کرد.»
پنجم آذر ماه جاری، «علی ولیپورگودرزی»، رییس پلیس آگاهی تهران عنوان کرد: «در پی وقوع چندین فقره سرقت خانه در مناطق شمالی و مرکزی تهران که سارقان در قالب گروهی سه نفره، با استفاده از پلاک جعلی، پوشش کلاه و ماسک و از طریق تخریب درب ورودی خانهها اقدام به سرقت اموال باارزش میکردند، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان با بهرهگیری از اطلاعات پلیسی، بررسی میدانی و بازبینی بیش از ۳۰ ساعت تصاویر ضبط شده از دوربینهای مداربسته موفق شدند هویت دو عضو باند را شناسایی کنند. بررسیها مشخص کرد که یکی از آنها از سارقان سابقهدار بوده و به دلیل درگیری مسلحانه، در یکی از زندانهای غربی کشور دوران محکومیت خود را میگذراند. پس از انتقال متهم از زندان به تهران و بازجویی تخصصی، مشارکت او در ۲۴ فقره سرقت خانه با خودروهای مختلف محرز شد. سپس با پیگیری شبانهروزی کارآگاهان، هویت سومین عضو باند نیز شناسایی و او در شهرستانهای غربی کشور در مخفیگاه خود دستگیر شد. تاکنون ۳۰ نفر از مالباختگان شناسایی و ارزش اموال کشف شده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. تحقیقات تکمیلی برای کشف سایر جرایم احتمالی اعضای این باند در حال انجام است.»
پنجم آذر ماه جاری، «محسن حسنی»، رییس پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند شش نفره سارقان به عنف که با استفاده از سه دستگاه موتورسیکلت اقدام به زورگیری و قاپزنی از شهروندان در مناطق مختلف پایتخت میکردند، خبر داد و گفت: «در پی بررسی پروندههای متعدد سرقت به عنف و بازبینی دقیق تصاویر صحنههای جرم، مشخص شد گروهی از سارقان حرفهای با تشکیل یک باند شش نفره و استفاده از موتورسیکلتهای تندرو، اقدام به سرقت و زورگیری از رهگذران میکنند. در پی این موضوع، تیمی متشکل از شش کارآگاه زبده پایگاه یازدهم برای شناسایی و دستگیری اعضای باند تشکیل شد. کارآگاهان پس از چند روز رصد اطلاعاتی و شناسایی دقیق مخفیگاه متهمان، در یک عملیات نفسگیر و غافلگیرانه، تمامی اعضای این باند را همزمان در یکی از مخفیگاههای آنان در جنوب پایتخت دستگیر کردند. در بازرسی از محل اختفای متهمان، مقادیری اموال مسروقه شامل تلفن همراه، کیف دستی، مدارک شناسایی و وسایل شخصی کشف شد که بررسیها برای شناسایی صاحبان آنها ادامه دارد. در بازجوییهای تخصصی، متهمان به هویتهای معلوم به ارتکاب بیش از دهها فقره سرقت طی یکسال گذشته اعتراف کردند.»
نوزدهم آبان ماه سال جاری، «سهراب صفری»، فرمانده انتظامی شهرستان شفت در استان گیلان از دستگیری دو مرد سارق و کشته شدن یک زن سابقهدار در جریان تعقیب و گریز پلیس با سارقان سیم برق در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: «ماموران انتظامی حین گشتزنی در محلی تاریک و دورافتاده در یکی از روستاهای این شهرستان به افرادی در حال سرقت سیم از تیر چراغ برق برخورد کردند. خودروی سارقان در عملیات تعقیب و مراقبت به علت سرعت زیاد از مسیر اصلی منحرف، واژگون و متوقف شد. سارقان که دو مرد ۳۱ و ۳۲ ساله و یک خانم سارق غیربومی بودند، پس از توقف خودرو دستگیر شدند و آلات و ادوات سرقت سیم برق از خودروی متهمان کشف شد. راننده خودرو که خانمی ۴۰ ساله بود در این حادثه به شدت مجروح و در حین انتقال به بیمارستان فوت کرد. متهمان مرد، ۱۷ فقره سابقه کیفری سرقت و مواد مخدر و خانم فوت شده ۳ سابقه کیفری سرقت در پرونده خود داشتهاند.»
بیست و هشتم آبان ماه سال جاری، «محمدرضا هاشمیفر»، فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و بازداشت سارق تحت تعقیب پلیس تهران با بیش از ۴۰ فقره سرقت به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال توسط ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان دلفان خبر داد و گفت: «ماموران پلیس شهرستان دلفان با اشراف و رصد اطلاعاتی دقیق و اقدامات تخصصی موفق شدند سارق حرفهای و متواری را که به اتهام بیش از ۴۰ فقره سرقت در تهران و با ارزش مالی بیش از ۵۰ میلیارد ریال تحت تعقیب پلیس پایتخت قرار داشت، شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.»
بیست و هشتم آبان ماه سال جاری، «شروین تبریزی»، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از سرقت از یک آمبولانس در یک ماموریت حیاتی خبر داد و گفت: «طی تماسی با اورژانس، یک آمبولانس برای نجات جان یک بیمار قلبی به شمال غرب تهران اعزام شد. از آنجایی که در این عملیات، ثانیهها بسیار ارزش داشتند، کارشناسان اورژانس بعد از برداشتن کیف مخصوص درمان، سریعا بر سر بالین بیمار حاضر شدند و نتوانستند در آمبولانس را قفل کنند. متاسفانه کارشناسان بعد از انجام ماموریت و نجات جان بیمار، هنگام سوار شدن بر آمبولانس، متوجه شدند برخی تجهیزات حیاتی کابین به سرقت رفته است. این مساله توسط پلیس و مراجع قضایی در حال بررسی است، اما نکته قابل توجه این است که نبود هر کدام از این تجهیزات در آمبولانس میتواند باعث به وجود آمدن مسائل جبرانناپذیری مثل مرگ یک بیمار را در پی داشته باشد.»
بیست و هفتم آبان ماه سال جاری، «علی ولیپورگودرزی»، رییس پلیس آگاهی تهران از کشف یک پرونده سرقت حرفهای خبر داد و گفت: «در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از خانه، کارآگاهان با بررسی دقیق محل سرقت متوجه شدند که سارقان بدون هیچگونه تخریب وارد خانه شده و اقدام به سرقت کردهاند. با پیگیریهای تخصصی و تحقیقات میدانی، مشخص شد که دو نفر از دوستان پسر مالباخته، عامل اصلی این سرقت بودهاند. پسر مالباخته در تحقیقات پلیس عنوان کرد که دوستانش با وعده و فریب او را تشویق به خارج کردن طلاجات و ارزهای خارجی از خانه پدرش کرده، اما پس از تحویل اموال، دیگر پاسخگو نبوده و تلفنهای خود را خاموش کردهاند. دو متهم در محدوده بزرگراه آیتالله سعیدی شناسایی و دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، دو قبضه سلاح گرم همراه با مهمات، چندین قبضه سلاح سرد و دیگر تجهیزات کشف شد. متهمان صراحتا به طراحی سرقت اعتراف کرده و اظهار داشتند که با پول حاصل از این سرقت اقدام به خرید باغ و یک قطعه زمین در یکی از استانهای شمالی کشور کردهاند.»
بیست و چهارم آبان ماه سال جاری، دادگستری استان البرز تصویر یک سارق طلافروشی را برای شناسایی سایر شکات منتشر و اعلام کرد: «بر اساس دستور قاضی شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ کرج، تصویر متهم یک پرونده سرقت جهت شناسایی سایر شکات منتشر میشود. در دستور قضایی دادیار جانشین شعبه ۲۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲ کرج آمده که در رابطه با پرونده مطروحه در این شعبه به هویت خانم بدریه میرزابیگی فرزند احمد به اتهام چندین فقره سرقت از طلافروشی که توسط پلیس آگاهی اداره مبارزه با سرقت شهرستان کرج دستگیر شده و اقرار کرده است، در راستای بند «ب» ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به انتشار تصاویر متهم به جهت شناسایی سایر شکات اقدام شود.»
بیست و دوم آبان ماه سال جاری، «محمد افشار»، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک زن خدمتکار خبر داد و گفت: «این خانم که به عنوان نظافتچی در یک منزل کار میکرد به اتهام سرقت طلا دستگیر شد. با گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت طلا به ارزش ۷ میلیارد ریال از منزل خود، تیم کلانتری ۱۳۳ شهر زیبا عملیات خود را برای دستگیری عامل این سرقت آغاز کرد. پس از تحقیقات تخصصی و شگردهای نوین پلیسی، ماموران پلیس متوجه اظهارات ضد و نقیض خانمی که به عنوان نظافتچی در خانه کار میکرد، شدند. متهم طی بازجوییهای فنی تیم عملیات کلانتری لب به اعتراف گشود و به جرم خود مبنی بر سرقت ۷۳ گرم طلا از صاحبخانه اعتراف کرد. او انگیزه خود را از سرقت، اطلاع از مکان طلاها و با کپیبرداری از کلید خانه از نبود صاحبخانه سوءاستفاده کرده و طلاها را به سرقت برده که طی این اعتراف پرونده تکمیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.»
بیست و یکم آبان ماه سال جاری، «محمد کبودیتبار»، سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق سنگ قبرها در بهشت زهرا خبر داد و گفت: «این سارق یک مغازه سنگ قبرفروشی داشت. با وقوع سرقتهای سریالی سنگ قبرهای بهشت زهرا، ماموران کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر، پیگیری این موضوع را برعهده گرفته و برای دستگیری عامل این سرقتها وارد عمل شدند. با رصدهای اطلاعاتی و شگردهای نوین پلیسی، هویت سارق که خود مغازه سنگ قبرفروشی داشت، شناسایی و متهم طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد. در بازرسی از مغازه سنگ قبرفروشی او، ۱۰ سنگ قبر مسروقه و ۲ کتیبه سنگی نفیس کشف که با حکم قضایی، این واحد صنفی نیز پلمب شد. متهم اعتراف کرد که در ساعات کم تردد در بهشت زهرا، اقدام به این سرقت سنگ قبرها کرده و سپس با سابیدن و ایجاد تغییر، آنها را به فروش میرسانده است.»
بیستم آبان ماه سال جاری، «یاور ملکی»، رییس اداره هفتم مبارزه با سرقت موتورسیکلت پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام یک باند سرقت و فروش موتورسیکلت در پایتخت خبر داد و گفت: «یک باند سرقت موتورسیکلتی منهدم شد که این متهمان با روشهای مختلف، موتورسیکلتها را از معابر مختلف سرقت کرده و پس از ایجاد تغییراتی، آنها را میفروختند. این سارقان با همکاری چند تعمیرکار، اطلاعات هویتی موتورسیکلت مثل شماره بدنه را سنگ گرفته و بعد آنها را به عنوان موتورسیکلتهای مزایدهای به فروش میرساندند. سارقان، این موتورسیکلتهای سرقتی را که شماره بدنهشان را پاک کرده بودند، از طریق سایت دیوار در شهرهای غربی کشور به فروش میرساندند. همچنین آنها برای این موتورها سند جعلی نیز میساختند. این باند که شامل ۷ سارق، مالخر و جاعل سند بود، متلاشی شد و همه متهمان آن دستگیر و تحویل قانون شدند. همچنین تاکنون ۲۵ موتورسیکلت سرقتی از این باند توقیف شده است.»
هجدهم آبان ماه سال جاری، «صادق معینیفر»، رییس اداره دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف ۲۰ خودروی سرقتی در پایتخت خبر داد و گفت: «اکثر این خودروها به روش سند نمره کردن به سرقت رفته و اطلاعاتشان تغییر یافته بود. بیشترین روش این سرقتها، سند نمره کردن؛ یعنی ترکیب کردن دو خودروی اسقاطی و سرقتی با یکدیگر. در این پروندهها ۸ متهم دستگیر شدند که همه آنها سابقهدار هستند و در گذشته نیز به دلیل سرقت خودرو دستگیر شده بودند. همکارانم خودروی سانتافهای کشف کردند که این خودرو سال ۱۴۰۰ به سرقت رفته بود و در یک سرقت مسلحانه نیز از آن استفاده و بعد در شهر مشهد به فرد دیگری فروخته شده بود. این خودرو نیز مثل سایر خودروها سند نمره شده بود که توقیف شد.»
هفدهم آبان ماه سال جاری، «فرشاد اسدیاصل»، رییس دادگاه عمومی الوار گرمسیری از دستگیری متهمان سرقت از قطار باری حامل غلات در این منطقه خبر داد و گفت: «پس از وصول گزارشهایی مبنی بر سرقت شبانه از محمولههای قطار حامل غلات که در هر مرحله چند تُن از این محمولهها به سرقت میرفت، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. با صدور دستورهای لازم به کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان اندیمشک و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی به موقع پلیس آگاهی، اعضای باند شش نفره سارقان در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند. در میان متهمان، دو نفر از عوامل مدیریت قطار نیز که با سارقان مشارکت داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.»
پانزدهم آبان ماه سال جاری، «عباس کرمیراد»، فرمانده یگان انتظامی متروی تهران از دستگیری فرد کلاهبردار در ایستگاه مترو امام خمینی خبر داد و گفت: «این متهم به بهانه کمک به افراد سالمند و بازنشسته اقدام به سرقت کارت عابربانک و تخلیه حساب آنها میکرد. در پی مراجعه تعدادی از افراد سالمند و بازنشسته به پلیس مترو مبنی بر اینکه با توجه به سالمند بودن و ناتوانی در خرید بلیت از پسر جوانی برای خرید کمک گرفته که این فرد بعد از خرید بلیت به جای تحویل کارت عابر خودشان در فرصتی مناسب، کارت دیگری را به آنها تحویل و با در دست داشتن کارت و رمز آن اقدام به خالی کردن حساب و موجودی آنها کرده است؛ با اقدامات فنی پلیسی و بازبینی فیلمهای دوربین مداربسته، هویت این سارق شناسایی و مشخص شد از افراد سابقهدار است و تصویر او در اختیار همه پلیسهای مستقر در ایستگاههای مترو قرار گرفت. متهم در حالی که به همان روش قصد سرقت و کلاهبرداری از یکی از سالمندان را داشت، شناسایی و بلافاصله زمینگیر و دستگیر و در بازرسی بدنی از وی تعداد ۲۰ کارت بانکی مسروقه کشف شد. این متهم که به تازگی از زندان آزاد شده به جرم خود مبنی بر سرقت و کلاهبرداری از سالمندان اعتراف کرد که حدود ۱۰ میلیارد ریال از این افراد سرقت کرده است و تعداد ۴۰ نفر از شاکیان وی تاکنون شناسایی شدند و تلاش در راستای شناسایی دیگر شاکیان ادامه دارد.»
سیزدهم آبان ماه سال جاری، «عادل منیر»، جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری سارق سابقهدار و حرفهای لاستیک و رینگ خودرو در عملیات ماموران آگاهی شهرستان نمین خبر داد و گفت: «در پی وقوع چند فقره سرقت لاستیک و رینگ خودرو در شهرستان نمین، بررسی موضوع با هدف کشف سرقتها و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت. انجام بررسیهای تخصصی ردپای سارقی سابقهدار و حرفهای در رابطه با سرقتهای به وقوع پیوسته شناسایی که پس از هماهنگی قضایی، سارق در عملیات پلیسی توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان نمین دستگیر شد. سارق در بازجوییهای پلیس به ارتکاب ۱۰۰ فقره سرقت در شهرستانهای مختلف استان اردبیل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.»
هفتم آبان ماه سال جاری، «امین رومیانی»، رییس دادگاه عمومی بخش کوهنانی در مورد انتشار فیلم سرقت از طلافروشی با لباس پلیس اعلام کرد: «بر اساس بررسیهای انجام شده، فردی با استفاده از ماسک سیلیکونی و لباس مشابه نیروهای انتظامی، با سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت مغازه طلافروشی کرده و وارد آن شده است. با این حال، به دلیل نقص فنی و قفل شدن سلاح، عملیات سرقت ناکام مانده و فرد مهاجم از محل متواری شده است. پرونده این حادثه با شکایت خصوصی و پیگیری ضابطان قضایی در دادگستری کوهنانی مطرح شد و به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. با هماهنگی فرماندهی انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان و با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، متهم اصلی و همدستان او شناسایی، دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.»
هفتم آبان ماه سال جاری، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق خانه مسکونی که اقدام به سرقت ارز و طلاهای زینتی کرده بود، خبر داد و گفت: «طی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت یک عدد زیورآلات طلا و کلکسیونی با ارزش از منزل مسکونیاش، تیم عملیات کلانتری ۱۸۱ چیتگر تحقیقات خود را برای دستگیری سارق یا سارقان آغاز کردند. ماموران پس از مراجعه به خانه مورد سرقت واقع شده و با بررسی محل سرقت متوجه به سرقت رفتن اموال دیگری نیز میشوند که در ابتدا فرد شاکی متوجه سرقت شدن آن اموال نبوده که این موارد سرقت شده شامل ارزهای یورو، دلار و لیر و همچنین تعدادی زیورآلات طلا بودند که در مجموع به ارزش حدود ۸ میلیارد ریال برآورد شد. ماموران با بازبینی دوربینهای مداربسته و شگردهای نوین پلیسی، هویت سارق و محل اختفای آن را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش غافلگیر و دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه سارق، اموال مسروقه کشف شد. متهم در بازجوییهای انجام شده ضمن اعتراف به سرقت خود بیان کرد که از قبل میدانسته مالباخته در خانه خود این اموال با ارزش را نگهداری میکند و با نقشه قبلی و در زمان نبودن مالک در خانه، وارد شده و اموال ارزشمند را سرقت کرده است.»
توصیههای پلیس برای پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه و خانهها
«حمیدرضا براتی»، رییس اداره افکار عمومی پلیس تهران بزرگ درباره پیشگیری ازسرقت وسایل نقلیه گفت: «وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت از جمله وسایل با ارزشی هستند که سارقان به سرقت آنها علاقه زیادی دارند، بر همین اساس باید از این سرقت با استفاده از برخی روشها پیشگیری کرد. علاوه بر اینکه ممکن است خود خودرو به سرقت نرود، برخی سارقان تنها وسایل داخل خودرو را سرقت میکنند، یعنی با روشهای مختلف در خودرو را باز کرده و وسایل داخل آن شامل ضبط، کیف و ... یا حتی باتری و کامپیوتر خودرو را بدون اینکه خودرو را جابهجا کنند، سرقت میکنند، بر همین اساس اولین نکته در محافظت از وسایل نقلیه، محل پارک آنهاست. شهروندان توجه کنند که باید وسایل نقلیه خود را در محیط امن مثل پارکینگها پارک کنند ولی اگر در محل، پارکینگ مناسبی وجود نداشت، توقف در خیابانهای شلوغ و پرنور توصیه میشود. یعنی به هیچوجه خودروی خود را در خیابانهای خلوت و تاریک پارک نکنید؛ زیرا امکان به سرقت رفتن آن بیشتر میشود. استفاده از برخی قفلهای اضافی بعد از دزدگیر نیز میتواند سرعت سارقان را کم کرده و در نتیجه از به سرقت رفتن خودرو جلوگیری کند. همچنین دقت کنید که نصب دزدگیر مناسب، بسیار حایز اهمیت است. استفاده از قفل فرمان، قفل پدال یا قفل چرخ بسیار توصیه میشود و با انجام آن در واقع ضریب ایمنی خودرو بالا میرود. همچنین برای جلوگیری از سرقتهای داخل خودرو نیز نصب قفل کاپوت نیز توصیه میشود. اخیرا پرونده سرقت خودرو و قاچاقی کشف شد که کلید اولیه کشف آن، نصب ردیاب یا همان GPS بود که روی خودروی سرقتی نصب شده بود؛ بنابراین توصیه میکنیم ردیاب روی خودروها نصب شود تا حتی در صورت سرقت نیز، خیلی زود توسط پلیس ردیابی و کشف شود.» این مقام انتظامی همچنین در مورد محافظت از خانهها در برابر سارقان گفت: «برای جلوگیری از سرقت خانه میتوان چند اقدام پیشگیرانه انجام داد تا سارقان وارد خانه نشوند. مهمترین نکته پیشگیرانه، استفاده از درهای محکم و قفلهای استاندارد است. به این منظور توصیه میکنیم در ضد سرقت تهیه کنید. همچنین بهتر است روی این درها، زنجیر ایمنی و چشمی در وجود داشته باشد. بعد از ایمن کردن در، پنجرهها نیز باید ایمن شوند، در واقع بهتر است پنجرهها به قفلهای محکم و حفاظ مجهز شوند تا به راحتی باز نشوند. نصب دوربین مداربسته نیز در جلوگیری از سرقت نقش مهمی دارد، زیرا اکثر سارقان با مشاهده دوربین، فورا محل را ترک میکنند، چون میدانند با فیلم دوربینها بسیار زود شناسایی و دستگیر میشوند. علاوه بر دوربین، نصب سنسور حرکتی و دزدگیر نیز بسیار بازدارنده است و ضریب امنیتی خانهها را افزایش میدهد. در راهروها و حیاط نیز توصیه میشود از چراغهای سنسوردار استفاده کنید تا تحرکات مشکوک را بهتر ببینید. اشیای قیمتی مانند طلاجات، پول و ارز، لپتاپ و ... نیز به هیچوجه نباید در جلوی پنجرهها و در دید قرار گیرند و باید در جای مناسبی نگهداری شوند. به شهروندان توصیه میکنیم زمان سفر خود را به هیچوجه در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارند تا این مساله مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. همچنین به کسی اعتماد نکنید و کلید خانه خود را به کسی ندهید و در جایی مثل زیر گلدان و فرش مخفی نکنید.»