اعلام وضعیت قرمز هوا برای آبادان و خرمشهر

انباشت ذرات آلاینده هوا تنفس را برای مردم آبادان و خرمشهر تنگ کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۰۰
| |
342 بازدید
اعلام وضعیت قرمز هوا برای آبادان و خرمشهر

به گزارش تابناک؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

نفس مردم در آبادان با ۱۵۵ و در خرمشهر ۱۵۷ میکروگرم بر متر مکعب سخت شد. 

داده‌های سامانه پایش کیفی هوای نشان می‌دهد که شاخص کیفی هوا در اهواز با ۱۹۱، کارون ۱۸۶، هویزه ۱۷۴، ملاثانی ۱۶۷، بندر ماهشهر ۱۶۵، بهبهان ۱۵۹، خرمشهر ۱۵۷، آبادان، شوشتر و آغاجاری ۱۵۵ و دشت آزادگان ۱۵۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارند.

در این مدت لالی با ۱۳۵، باغملک و شادگان ۱۳۱، اندیمشک ۱۳۰، هفتکل ۱۱۸، دزفول ۱۱۷ و اندیکا ۱۱۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

براساس داده‌های این سامانه، امیدیه، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان شهر‌های با وضعیت قابل قبول استان خوزستان هستند.

باتوجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی خوزستان مبنی بر پایداری جو و تداوم افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان و براساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مدارس و دانشگاه‌ها در روز‌های شنبه و یکشنبه هشتم و نهم آذرماه به صورت مجازی برگزار شدند.

 

 

آبادان اهواز آلودگی شاخص کیفی غلظت آلاینده
