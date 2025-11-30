میلی صفحه خبر لوگو بالا
حراج شمش طلا آغاز می شود

امروز یکشنبه نهم آذرماه، یکصد و سی و پنجمین جلسه حراج شمش طلا برگزار خواهد شد.
حراج شمش طلا آغاز می شود

 امروز یکشنبه نهم آذرماه، یکصد و سی و پنجمین جلسه حراج شمش طلا برگزار خواهد شد. متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانستند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه، هشتم آذرماه، در یکصد و سی و پنجمین حراج این مرکز شرکت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ باید اشاره کرد، از ابتدای سال تاکنون، ۳۷ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۶۲۹ کیلوگرم شمش به ارزش ۲۶.۳ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

گفتنی است، کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران به ازای هر طرف شرکت کننده در حراج، دو در هزار(۰,۲ درصد) ارزش معامله است.

میلی صفحه خبر موبایل
