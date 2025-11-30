میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۳۰۸۵
بازدید: ۶۸۲
نظرات: ۱

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ زندگی عشایر عرب در سال ۱۸۹۸

زندگی عشایر عرب در سال ۱۸۹۸ در دل صحرا با چادر‌های نمدی، کوچ‌های فصلی و ساختار سخت قبیله‌ای معنا پیدا می‌کرد؛ مردمانی که وابسته به شتر، شکار و مسیر‌های بی‌انت‌ها بودند و هنوز ردّی از جهان مدرن در زیست روزمره‌شان دیده نمی‌شد. این تصاویر تاریخی، لحظه‌هایی ناب از آیین‌ها، پوشش، ابزار و روابط اجتماعی عشایر را ثبت کرده‌اند؛ روایتی زنده از فرهنگی که بر شن‌های بیابان شکل گرفت و نسل‌ها دوام آورد.

برچسب‌ها:
زندگی عشایر عرب در سال ۱۸۹۸ عشایر بادیه نشینی عکس تاریخی
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۸
حالا اینها کجان و ما کجا هستیم
