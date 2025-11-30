میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشای ردیابی عماد مغنیه بعد از 17 سال+ جزییات

رئیس پیشین موساد می‌گوید که خود را به عنوان یک تاجر آمریکای لاتین که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خاورمیانه است، جا زده است و هویت آرژانتینی‌اش به او اجازه داده تا به‌دور از توجه سرویس‌های امنیتی، رابطه‌ای شخصی و حرفه‌ای با عبدالله برقرار کند.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۸۲
| |
1242 بازدید

افشای ردیابی عماد مغنیه بعد از 17 سال+ جزییات

جزئیات ترور عماد مغنیه فرمانده ارشد حزب الله لبنان بعد از 17 سال افشا شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، عماد مغنیه نفر اول نظامی حزب الله لبنان بود که در سال 2008 در سوریه در انفجار خودرو، به شهادت رسید.

به نوشته یورونیوز، "یوسی کوهن" رئیس پیشین موساد (رئیس سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل)، اطلاعات جدیدی درباره چگونگی نفوذ اسرائیل در حزب‌الله و ترور عماد مغنیه، فرمانده ارشد نظامی این گروه در سال ۲۰۰۸ میلادی فاش کرد.

"یوسی کوهین" رئیس پیشین موساد اسرائیل یوسی کوهین رئیس پیشین موساد اسرائیل

افشای ردیابی عماد مغنیه بعد از 17 سال+ جزییات

او این روایت را در کتاب جدید خود با عنوان «شمشیر آزادی: اسرائیل، موساد و جنگ مخفی» شرح داده است.

در این کتاب، کوهن روایت مفصلی از چگونگی نفوذ اطلاعات اسرائیل به حزب‌الله در اوایل دهه ۱۹۹۰ ارائه می‌دهد و آن دوره را به عنوان «دروازه طلایی» برای کاشت اولین شبکه‌های انسانی این آژانس در داخل حزب‌الله توصیف می‌کند.

او می‌گوید این روند زمانی آغاز شد که در اوایل دوران کاریش، با یک مرد لبنانی که او را با نام مستعار «عبدالله» می‌نامد، تماس برقرار کرد.

کوهن او را یک مبارز سابق و عضو قدیمی حزب‌الله توصیف می‌کند که از اعتماد چهره‌های ارشد برخوردار بود و دسترسی قابل توجهی به محافل داخلی حزب‌الله داشته است.

کوهن می‌گوید که خود را به عنوان یک تاجر آمریکای لاتین که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خاورمیانه است، جا زده است و هویت آرژانتینی‌اش به او اجازه داده تا به‌دور از توجه سرویس‌های امنیتی، رابطه‌ای شخصی و حرفه‌ای با عبدالله برقرار کند.

طبق این روایت، عبدالله نیز در آن زمان به دنبال فرصت‌های اقتصادی در خارج از کشور بود و همین موضوع زمینه همکاری آنها را فراهم کرد.

کوهن می‌نویسد پس از چندین جلسه، او به عبدالله گفته است که یک شرکت برای «کار تحقیقاتی» درباره حزب‌الله، پول پیشنهاد می‌دهد. عبدالله در ابتدا از انجام هر کاری که این گروه را هدف قرار دهد خودداری کرده، اما درنهایت موافقت کرده تا آنچه را که کوهن به عنوان «بخشی از دقیق‌ترین اطلاعاتی که موساد تاکنون از داخل حزب‌الله دریافت کرده» ارائه داد.

کوهن می‌گوید اولین وظیفه عبدالله ارائه اطلاعات درباره سرنوشت دو سرباز اسرائیلی یعنی رحیم الشیخ و یوسی فینک بود که در سال ۱۹۸۶ توسط حزب‌الله اسیر شدند.

برند اشمیدباوئر، مشاور امنیتی آلمان، در آن زمان در حال میانجیگری برای تبادل احتمالی زندانیان بود. به گفته کوهن، عبدالله تأیید کرد که این دو سرباز بر اثر جراحات فوت کرده‌اند؛ تحولی که مسیر مذاکرات را تغییر داد.

رئیس سابق موساد می‌نویسد که بیشترین ارزش عبدالله بعدها زمانی آشکار شد که او شروع به ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای عماد مغنیه کرد.

کوهن ادعا می‌کند این مأمور، نقشه روزانه‌ای از محل اختفای مغنیه، حلقه‌های امنیتی او، الگوهای سفرش در لبنان و سوریه و جزئیاتی درباره اطرافیانش ارائه می‌داد.

در این کتاب اشاره شده وزارت خارجه امریکا جایزه قابل توجهی برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری مغنیه می‌شد، پیشنهاد داده بود و اسرائیل او را یکی از خطرناک‌ترین استراتژیست‌های حزب‌الله می‌دانست.

کوهن می‌گوید ترور عماد مغنیه در سال ۲۰۰۸ در دمشق طبق نقشه‌ای که «توسط موساد طراحی و توسط تیم‌های مشترک آمریکایی-اسرائیلی اجرا شد» انجام شد؛ البته او از ذکر جزئیات این عملیات خودداری می‌کند.

کوهن تکرار می‌کند عبدالله نقش محوری در جمع‌آوری اطلاعاتی داشت که اسرائیل را قادر ساخت مغنیه را در طول سال‌ها ردیابی کند.

این روایت همچنین به روشن شدن استراتژی موساد در قبال حزب‌الله و ایران کمک می‌کند. کوهن می‌گوید ورود تجهیزات و فناوری‌های دستکاری‌شده به محیط کار حزب‌الله از دهه ۱۹۹۰ به بعد و سپس به ایران، نشان‌دهنده تغییر عمده‌ای در قابلیت‌های اطلاعاتی اسرائیل بود.

او می‌افزاید که موساد دهه‌ها تلاش کرد تا مراکز قدرت حزب‌الله را از طریق شبکه‌های انسانی و عملیات سایبری از کار بیندازد.

کوهن استدلال می‌کند نفوذ اسرائیل به درون ساختار تشکیلاتی حزب‌الله، به ایجاد تاخیر در وقوع یک درگیری گسترده‌تر کمک و از اجرای مجموعه‌ای از حملات که این گروه برنامه‌ریزی کرده بود، جلوگیری کرد.

او نتیجه می‌گیرد حزب‌الله همچنان «بزرگترین چالش در مرز شمالی اسرائیل» است و مقابله با نفوذ آن، محور جنگ اطلاعاتی مداوم اسرائیل با ایران است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
یوسی کوهین مقام موساد اسرائیل رئیس موساد اطلاعات ترور عماد مغنیه انفجار خودرو خبر فوری
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انفجار خودرو در جنوب لبنان با شلیک پهپاد اسرائیلی
موساد از حمله به ایران چه درس‌هایی گرفت؟ پاسخ مقام سابق موساد
مجازات افشا کننده اطلاعات محرمانه اسرائیل به ایران
هدیه عربستان به رییس جمهوری منتخب آمریکا!
اعتراف صهیونیست‌ها به ترور عماد مغنیه در دمشق
هکرها سوابق پزشکی رئیس موساد را منتشر کردند
پاسخ حماس به پیشنهاد رئیس موساد دربارهٔ محور فیلادلفیا
موساد: عربستان در صف عادی‌سازی روابط با اسرائیل
تهدید رئیس موساد به ترور مقامات ارشد ایران
رئیس موساد به امارات سفر می‌کند
رئیس موساد از بیم کرونا به قرنطینه رفت
رئیس‌موساد: ابقای‌برجام تهدیدی برای اسرائیل است
انتشار جزئیات اطلاعاتی که ترامپ در مورد داعش به روس ها افشا کرده بود از سوی نیویورک تایمز
تصاویر هولناک از خودرو حامل سردار قاسم سلیمانی
حضور لاریجانی بر مزار «عماد مغنیه»
دو کشته در انفجار یک خودرو در جنوب تل آویو
آسمان و دریا از دست او در امان نبودند...!
ترور شهيد عماد مغنيه به روايت موساد
عکس‌های منتشرنشده از شهید عماد مغنیه
ناگفته‌های جدید از زندگی شهید عماد مغنیه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۱ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۰۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۵ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۲ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۶ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۵ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dOc
tabnak.ir/005dOc