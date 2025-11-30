میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چشم‌انداز بیت‌کوین تاریک شد!

آندره دراگوش، رئیس تحقیقات اروپایی شرکت مدیریت دارایی بیت‌وایز گفت که در حال حاضر چشم‌انداز رشد بیت‌کوین در نزولی‌ترین مسیر از زمان چرخه انقباضی فدرال رزرو در ۲۰۲۲ و سقوط در زمان همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۶۹
| |
844 بازدید
|
۱

چشم‌انداز بیت‌کوین تاریک شد!

دراگوش با استفاده از داده‌های نظرسنجی کلان از منابعی مانند شاخص اطمینان سرمایه‌گذاران سنتیکس (Sentix)، مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (Philly Fed)، نموداری را تهیه کرد که انتظارات رشد جهانی را با سیگنال‌های اقتصاد کلان نهفته در قیمت بیت‌کوین مقایسه می‌کند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نمودار، واگرایی شدید را نشان می‌دهد؛ خط سیاه که نشان‌دهنده چشم‌انداز رشد ضمنی بیت‌کوین است، به زیر انحراف معیار منفی یک سقوط کرده که به طور قابل توجهی بدبینانه‌تر از شاخص کلان مبتنی بر نظرسنجی و حدود خنثی مانده است. به گفته دراگوش، این وضعیت شبیه به نوسانات گذشته مانند مارس ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۲۲ است، درست قبل از اینکه بیت‌کوین افزایش قیمت‌های بزرگی را تجربه کند.

وی می‌گوید: بیت‌کوین به‌طور اساسی در محیط رشد رکودی قیمت‌گذاری می‌شود. دراگوش وضعیت ریسک-پاداش فعلی را نامتقارن خواند و همچنین گفت: بهبودی می‌تواند شبیه افزایش ۶ برابری پس از شوک شیوع کرونا در مارس ۲۰۲۰ باشد.

شاخص ترس و طمع رمزارزهای کوین مارکت کپ، روز شنبه هشتم آذر، روی عدد ۲۰ (ترس) ثابت ماند که با سطح روز جمعه برابری می‌کند و کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح سال تاکنون، یعنی ۱۰ است که آخرین بار در ۲۲ نوامبر مشاهده شده بود. این شاخص یک ماه پیش روی عدد ۳۹ (ترس) قرار داشت و در اواخر نوامبر ۲۰۲۴، به بالاترین سطح خود یعنی ۸۴ (طمع شدید) رسید.

سایت کوین دسک گزارش کرد، در همین حال، انتظارات کلان ممکن است در حال تغییر باشد. ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME نشان می‌دهد که معامله‌گران ۸۶.۴ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در جلسه سیاست‌گذاری پولی دسامبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد برساند.

چشم‌انداز بیت‌کوین تاریک شد!

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی در روز یکشنبه

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت‌کوین

قیمت: ۹۰ هزار و ۹۰۴ دلار و ۵۴ سنت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۶ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۰۱ درصد افزایش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۹۹۸.۸۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۶۵ درصد افزایش

۳-تتر 

قیمت: یک دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۷ درصد افزایش

۴-ریپل

قیمت: ۲.۲۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۴ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۰۵ درصد افزایش

۵- بایننس

قیمت: ۸۷۶.۲۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۸۶ درصد افزایش 

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: صفر درصد افزایش

۷- سولانا

قیمت: ۱۳۶.۶۵ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۱۱ درصد افزایش

۸-ترون

قیمت: ۰.۲۷۹۷ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۹ درصد کاهش 

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۷۹ درصد افزایش

۹- دوج‌کوین

قیمت: ۰.۱۴۹۳ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۰ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۷۷ درصد افزایش 

۱۰- کاردانو

قیمت: ۰.۴۱۹۰ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۷ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۳۵ درصد افزایش 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیت کوین قیمت بیت کوین ارز دیجیتال رکورد خبر فوری تتر اتریوم قیمت ارز دیجیتال
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رکورد تاریخی بیت‌کوین ثبت شد
قیمت بیت کوین و ارز‌های دیجیتال ۲۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳
قیمت ارزدیجیتال امروز یکشنبه ۴ خرداد
آیا آلت سیزن تازه آغاز شده است؟!
خریداران بیت کوین به بازار بازگشتند
منتظر ریزش شدید تتر در بازار رمزارزها باشید
آخرین قیمت بیت کوین و اتریوم و ارز‌های دیجیتال
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز ۵ اسفندماه
قیمت بیت کوین و اتریوم؛ چهارشنبه ۲۱ شهریور
چه عاملی باعث افزایش قیمت بیت کوین شد؟
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۲۷ آبان ماه
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۸ مهرماه
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز 24 بهمن ماه
قیمت ارزهای دیجیتال؛ بیت‌کوین چند شد؟
قیمت ارز‌های دیجیتال امروز پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
آخرین وضعیت بازار رمزارز‌های جهان در ۱۸ آذر ۱۴۰۳
قیمت بیت کوین و اتریوم امروز ۱۷ مهر
بیت کوین کماکان درگیر کانال ۳۸ هزار دلار
سقوط قیمت‌ها در بیت کوین و اتریوم؛ امروز ۶ شهریور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
۶ هزار دلار تو دو روز رفت بالا چی میگی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۲ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۰۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۱ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۶ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۶ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۵ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dOP
tabnak.ir/005dOP