دراگوش با استفاده از دادههای نظرسنجی کلان از منابعی مانند شاخص اطمینان سرمایهگذاران سنتیکس (Sentix)، مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (Philly Fed)، نموداری را تهیه کرد که انتظارات رشد جهانی را با سیگنالهای اقتصاد کلان نهفته در قیمت بیتکوین مقایسه میکند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نمودار، واگرایی شدید را نشان میدهد؛ خط سیاه که نشاندهنده چشمانداز رشد ضمنی بیتکوین است، به زیر انحراف معیار منفی یک سقوط کرده که به طور قابل توجهی بدبینانهتر از شاخص کلان مبتنی بر نظرسنجی و حدود خنثی مانده است. به گفته دراگوش، این وضعیت شبیه به نوسانات گذشته مانند مارس ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۲۲ است، درست قبل از اینکه بیتکوین افزایش قیمتهای بزرگی را تجربه کند.
وی میگوید: بیتکوین بهطور اساسی در محیط رشد رکودی قیمتگذاری میشود. دراگوش وضعیت ریسک-پاداش فعلی را نامتقارن خواند و همچنین گفت: بهبودی میتواند شبیه افزایش ۶ برابری پس از شوک شیوع کرونا در مارس ۲۰۲۰ باشد.
شاخص ترس و طمع رمزارزهای کوین مارکت کپ، روز شنبه هشتم آذر، روی عدد ۲۰ (ترس) ثابت ماند که با سطح روز جمعه برابری میکند و کمی بالاتر از پایینترین سطح سال تاکنون، یعنی ۱۰ است که آخرین بار در ۲۲ نوامبر مشاهده شده بود. این شاخص یک ماه پیش روی عدد ۳۹ (ترس) قرار داشت و در اواخر نوامبر ۲۰۲۴، به بالاترین سطح خود یعنی ۸۴ (طمع شدید) رسید.
سایت کوین دسک گزارش کرد، در همین حال، انتظارات کلان ممکن است در حال تغییر باشد. ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME نشان میدهد که معاملهگران ۸۶.۴ درصد احتمال میدهند که فدرال رزرو در جلسه سیاستگذاری پولی دسامبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد برساند.
بهروزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی در روز یکشنبه
این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیتکوین
قیمت: ۹۰ هزار و ۹۰۴ دلار و ۵۴ سنت
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۶ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۰۱ درصد افزایش
۲- اتریوم
قیمت: ۲۹۹۸.۸۹ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۲ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۶۵ درصد افزایش
۳-تتر
قیمت: یک دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۷ درصد افزایش
۴-ریپل
قیمت: ۲.۲۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۴ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۰۵ درصد افزایش
۵- بایننس
قیمت: ۸۷۶.۲۷ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۶ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۸۶ درصد افزایش
۶- یواسدیکوین
قیمت: ۰.۹۹۹۷ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: صفر درصد افزایش
۷- سولانا
قیمت: ۱۳۶.۶۵ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۲۳ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۱۱ درصد افزایش
۸-ترون
قیمت: ۰.۲۷۹۷ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۹ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۷۹ درصد افزایش
۹- دوجکوین
قیمت: ۰.۱۴۹۳ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۳۰ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۷۷ درصد افزایش
۱۰- کاردانو
قیمت: ۰.۴۱۹۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۳۵ درصد افزایش