در شرایطی که هزینهها در کشور ما روز به روز افزایش مییابد، بسیاری از گلخانهداران به دنبال راهکارهایی برای کاهش مخارج و مدیریت بهتر سرمایه خود هستند. یکی از حوزههایی که امکان صرفه جویی در آن وجود دارد، خرید بخاری گلخانه دست دوم است.
به ویژه زمانی که نیاز به تعویض یا ارتقای سیستم گرمایش گلخانه پیش میآید، انتخاب میان خرید یک هیتر گلخانه جدید یا استفاده از بخاری گلخانه دست دوم به دغدغهای جدی تبدیل میشود.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا خرید بخاری گلخانه دست دوم تنها یک صرفه جویی کوتاه مدت است یا میتواند در بلند مدت نیز ارزشمند و ایمن باشد؟
در این نوشته قصد داریم مزایا و معایب خرید هیتر گلخانه دست دوم برای گلخانهها را بررسی کنیم و نکات کلیدی که باید پیش از خرید هیتر گلخانه در نظر داشته باشید، مرور کنیم.
امروزه گرمایش گلخانه از اجاقهای ناکارآمد چوب و زغال سنگ به هیترهای گلخانهای پیشرفته، خودکار و با بهرهوری انرژی بالا تکامل یافته است.
قرن بیستم، دورهی گذر از سوخت زغال سنگ و نفت به گاز طبیعی و برق بود و تغییر قابل توجهی در صنعت بخاری گلخانه نشان داد.
در حال حاضر رایجترین و بهترین هیتر گلخانهای با توجه به قدرت گرمایش، ایمنی و راندمان در کشورمان بخاریهای گازی گلخانه هستند.
استفاده از بخاری گازی گلخانه در طول فصل سرما ضروری است و به تنظیم دمای داخلی گلخانه شما در هنگام پایین آمدن دمای محیط کمک میکنند. حفظ دمای مطلوب برای تقویت رشد گیاه و جلوگیری از آسیبهایی مانند ریزش برگ یا پژمردگی بسیار مهم است.
نکته قابل اهمیت دیگر در گرمایش گلخانهها استفاده از سوخت مناسب است. در بعضی از مناطق سردسیر، بخاری گازی گلخانه ممکن است نه فقط در فصل زمستان بلکه در تمام سال مورد نیاز باشد.
استفاده از بخاری گازی گلخانه به علت مصرف سوخت گاز، در دسترس بودن این سوخت و مقرون به صرفه بودن بهترین گزینه جهت گرمایش گلخانهها میباشند.
در ادامه به مهمترین مزایای خرید بخاری گلخانه دست دوم اشاره خواهیم کرد.
خرید بخاری گلخانه دست دوم معایب بسیار زیادی به همراه دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم.
بخاری گلخانه دست دوم ممکن است دارای مشکلات پنهانی مانند سابقه نگهداری ضعیف، تعمیرات مکرر یا آسیبهای نامشخص باشد که شناسایی آنها در ابتدا دشوار است.
این عوامل میتوانند طول عمر کوره هوای گرم را به میزان قابل توجهی کاهش و هزینههای شما را در بلند مدت افزایش دهند.
بخاری گلخانه دست دوم ممکن است دارای درزهایی در دیگ، سیستم احتراق معیوب یا قطعات شکسته باشد که در صورت عدم نگهداری یا تعویض صحیح میتوانند خطرناک باشند و گازهای مضر را به محیط گلخانه انتقال دهد.
برخلاف بخاری گلخانه نو، هیتر گلخانه دست دوم معمولاً گارانتی و خدمات پس از فروش ندارد. این بدان معناست که هزینه هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات با شما خواهد بود که با توجه به قیمت بالای قطعات در طولانی مدت بسیار هزینه بر خواهد بود و مقرون به صرفه نیست.
بخاری گلخانه دست دوم ممکن است استانداردهای ایمنی فعلی را برآورده نکند. خطرات احتمالی شامل نشت گاز، انتشار آلایندهها را داشته باشند، به خصوص اگر سیستم گرمایش گلخانه به درستی بازرسی نشده باشد میتواند خطرات ایمنی، انفجار و آسیب به سرمایه شما را همراه داشته باشد.
بیشتر مدلهای قدیمی بخاری گازی گلخانه، مصرف سوخت بالایی دارند و از راندمان حرارتی پایینی برخوردارند. این مسئله در بلند مدت میتواند باعث افزایش هزینههای انرژی شود و صرفه جویی اولیه در هزینه خرید دستگاه را بی حاصل کند.
پیدا کردن تکنسین مجاز که مایل به نصب و بازرسی بخاری گلخانه دست دوم باشد، میتواند دشوار باشد. برخی از متخصصان ممکن است به دلیل نگرانیهای مربوط به مسئولیت و ایمنی تجهیز و خطرات احتمالی از این کار خودداری کنند.
بخاری گلخانه دست دوم با طراحی سنگین و فناوری منسوخ شده، هم حمل و نقل سختی دارند و هم فضای زیادی از گلخانهی شما را اشغال میکنند. اما نسل جدید بخاری گازی با طراحی بهینه و استوانهای این مشکل را برطرف کردهاند و فضای بیشتری جهت کشت در اختیار شما قرار میدهند.
بخاری گازی جدید گلخانه مزایای بیشماری به همراه دارد. پیشرفتهای بخاری گازی گلخانه که در ادامه به صورت خلاصه بیان میکنیم قطعاً مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
راندمان حرارتی چشمگیر، فن قوی و هوادهی بالا، ایمنی و عدم نشت گازهای مضر به محیط، استحکام و دوام بسیار بالا، حمل آسان و اشتغال فضای بسیار کم، نصب، تعمیر و نگهداری راحت، گارانتی و خدمات پس از فروش طولانی مدت از جمله مزایای خرید هیترهای گلخانهای مدرن است.
خرید بخاری گازی جدید کمی گرانتر از بخاری گلخانه دست دوم است، اما از نظر هزینههای نگهداری و سوخت، صرفه جویی قابل توجهی ایجاد و در مدت زمان کوتاهی هزینه خرید اولیه را جبران میکند.
هزینه خرید بخاری گازی گلخانه جدید گران است. در نتیجه، در ابتدا ممکن است از نظر مالی خریدن وسیله جدید جذاب به نظر نرسد و به جای آن بخاری دست دوم انتخاب شود.
با این حال، اگر میخواهید از طول عمر بالای بخاری گازی و هزینههای نگهداری پایین آن مطمئن شوید، احتمالاً انتخاب بخاری گازی مدرن و جدید مفیدتر و عاقلانهتر است.
قبل از خرید بخاری گلخانه دست دوم به منظور صرفه جویی در هزینه اولیه پرداخت شده، به هزینهها و ناامیدیهایی که ممکن است در انتظار شما باشد فکر کنید.
در صورتی که تصمیم گرفتهاید بخاری دست دوم را به برای گلخانه خود تهیه کنید حتما موارد زیر را در نظر بگیرید.
در مورد بخاری گازی گلخانه، ایمنی مسلماً نکتهی مهمی است که باید در نظر گرفته شود. برای جلوگیری از بروز مشکل برای خودتان و گلخانه، عاقلانهتر است که قبل از خرید بخاری گلخانه دست دوم از متخصص فنی کمک گرفته و سپس خرید انجام دهید.
اگر به دنبال خرید بخاری دست دوم هستید، از تکنسین مجاز بخواهید که دستگاه را بررسی کند تا از سلامت آن اطمینان حاصل شود. به دنبال ترک، زنگ زدگی یا سایر علائم فرسودگی باشید که میتواند ایمنی و عملکرد بخاری گازی را به خطر بیندازد.
اکثر هیترهای گلخانه طول عمری بین 10 تا 15 سال دارند. تاریخ تولید را بررسی کنید و از خرید بخاری گازی گلخانه که از طول عمر مفید آن گذشته، خودداری کنید.
اطمینان حاصل کنید که بخاری گلخانه دست دوم،با منبع سوخت گلخانه شما (مثل گاز، گازوئیل) سازگار است. برای اطمینان بیشتر میتوانید از کورههای هوای گرم دوگانه سوز استفاده کنید.
اگرچه بخاری گلخانه دست دوم ممکن است در ابتدا باعث صرفه جویی در هزینه شود، اما در صورت نیاز به تعمیرات، ناکارآمدی یا تعویض زود هنگام قطعات، در دراز مدت میتواند هزینه بیشتری برای شما داشته باشد.
هرچند خرید بخاری گلخانه دست دوم در نگاه اول مقرون به صرفه به نظر میرسد، اما واقعیت این است که چنین انتخابی میتواند با چالشهای جدی همراه باشد؛ از مسائل ایمنی گرفته تا هزینههای پنهان تعمیر و نگهداری و حتی راندمان حرارتی بسیار پایین.
در مقابل، سرمایهگذاری روی بخاری گازی گلخانه مدرن با فناوری پیشرفته و بهرهوری بالا، راهکاری هوشمندانه و اقتصادی در بلند مدت محسوب میشود؛ انتخابی که علاوه بر صرفهجویی در هزینهها، آرامش خاطر و اطمینان از عملکرد مطمئن را نیز به همراه دارد.
شرکت کولاک گستر یزد با تولید هیترهای گلخانهای مدرن، باکیفیت و دارای گارانتی معتبر، همراه با خدمات پس از فروش مطمئن، همواره انتخاب نخست گلخانه داران حرفهای بوده است. محصولات این شرکت با گرمایش سریع، یکنواخت و بهینه، بهترین گزینه برای ایجاد محیطی کارآمد در گلخانه شما خواهند بود.
برای دریافت مشاوره تخصصی یا ثبت سفارش، کافیست به وب سایت رسمی شرکت کولاک گستر یزد مراجعه کنید.