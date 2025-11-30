قیمت خودرو امروز 9 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همسو با رشد نرخ ارز، وارد روند افزایشی شد. بررسی متغیرهای اثرگذار مانند نوسانات ارزی، وضعیت تولید خودروسازان، میزان عرضه و سطح انتظارات تورمی نشان می‌دهد که جهت‌گیری کلی بازار در افق بلندمدت همچنان صعودی است و عوامل بنیادی هنوز از کاهش پایدار قیمت‌ها حمایت نمی‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در این میان، فعالان بازار نسبت به پیامدهای افت سطح عرضه هشدار می‌دهند. بر این اساس، کاهش تولید یا اختلال در عرضه می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های مقطعی قیمت شود و حتی در فضای رکودی نیز نوسانات شدید کوتاه‌مدت را رقم بزند.

قیمت خودروهای داخلی

تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته 11 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 160 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، پژو 207 اتوماتیک پانوراما افت قیمت سه میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 399 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

شاهین اتوماتیک پلاس رشد 9 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 512 میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، کوییک GXR افت بهای پنج میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 703 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

اکستریم QX ریزش بهای 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 6 میلیارد و 460 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، آریزو 5 رشد 50 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 965 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

دیگنیتی پرستیژ 88 میلیون تومان گران شد و با نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 990 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر، فیدلیتی الیت (5 نفره) رشد 65 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

کی‌ام‌سی X5 نسبت به روز گذشته 84 میلیون تومان گران شد تا با بهای 2 میلیارد و 395 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرف دیگر، جک J4 کاهش قیمت 8 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص یک میلیارد و 285 میلیون تومان ایستاد.

هایما S7 پرو افزایش قیمت 33 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 443 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، چانگان CS55 تنها سه میلیون تومان گران شد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 983 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

لوکانو L8 و فردا SX5 نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شدند و به ترتیب با نرخ‌های سه میلیارد و 500 میلیون تومان و یک میلیارد و 850 میلیون تومان به معاملات امروز رسیدند.