توصیه آیت‌الله سیستانی برای اقتدا به امامان جماعت

حضرت آیت الله العظمی سیستانی مرجع عالیقدر تشیع، به پرسشی درباره اقتدا به روحانیانی که در برخی کشورهای اسلامی از دولت ها حقوق دریافت می کنند، پاسخ داده اند.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۵۱
| |
1449 بازدید
|
۲

توصیه آیت‌الله سیستانی برای اقتدا به امامان جماعت

به گزارش تابناک؛ متن پرسش و پاسخ به عربی و فارسی از این قرار است:

السؤال: في بعض الدول الإسلامية تخصص الحكومة راتباً شهرياً لأئمة الجماعة في المساجد وقسم منهم من رجال الدين الشيعة، فما هو نظركم الشريف بهذا الخصوص؟
الجواب: ننصح المؤمنين (أعزّهم الله تعالى) أن لا يصلوا خلف من يتقاضى راتباً حكومياً، وليس هذا للقدح فيه والطعن في عدالته، ولكن لتبقى هذه المواقع ومواقف أصحابها بمنأى تام عن أي تدخل حكومي محتمل ولو في مستقبل الأيام.

سؤال: در برخی کشورهای اسلامی، دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می‌کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. نظر شریف شما در این‌باره چیست؟

جواب: به مؤمنان (أعزّهم الله تعالى) توصیه می‌کنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند نماز نخوانند. این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاه‌ها و صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت ــ حتی در آینده ــ مصون بمانند.

آیت الله سیستانی امامان جماعت حقوق دولتی ها روحانیون شیعه امامان دولتی
