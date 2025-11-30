میلی صفحه خبر لوگو بالا
فال حافظ ۹ آذر ماه: کمی از دوندگی‌ها فاصله بگیر

برای شکرگزاری از این همه نعمت، به یکی از مشاهد متبرکه برو و نذری را که در دل داری، ادا کن. تمام نگرانی‌هایت بی‌اساس و بیهوده است. دلت را به خدا بسپار و بدان که اکنون فقط زمان شادی، خوشی و بهره بردن است.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۵۰
| |
525 بازدید
می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی
این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می‌گویی
مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را
لب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بویی
شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن
تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی
تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد
ای شاخ گل رعنا از بهر که می‌رویی
امروز که بازارت پرجوش خریدار است
دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی
چون شمع نکورویی در رهگذر باد است
طرف هنری بربند از شمع نکورویی
آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد
خوش بودی اگر بودی بوییش ز خوش خویی
هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد
بلبل به نواسازی حافظ به غزل گویی

تعبیر فال حافظ ۹ آذر ۱۴۰۴:

جانِ دلم، ای روح زیبا که امروز آفتاب اقبال بر بام خانه‌ات تابیده، حافظ آمده تا به تو یک مژده‌ی بزرگ بدهد: «اکنون زمان برداشت است! سفره‌ی نعمت برای تو پهن شده و تمام امکانات برای یک زندگی شاد و لذت‌بخش در اختیار توست.»

خواجه با لبخندی گرم به تو می‌گوید: «کمی از این دوندگی‌ها فاصله بگیر. بیشتر تفریح کن، بخند، سفر برو و خودت و خانواده‌ات را به این جشن زندگی دعوت کن.» بازار دلت و زندگیت گرم‌تر از همیشه است و این رونق، یک فرصت طلایی است. از این گرمای دلپذیر استفاده کن و هوشمندانه، بخشی از این برداشت امروز را برای فردای خودت ذخیره کن. برای آتیه‌ات سرمایه‌ای بیندوز تا در دوران آرامش و پیری، با خیالی آسوده از میوه‌هایی که امروز کاشته‌ای، بهره‌مند شوی.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- پیام‌های لطیف و حکیمانه‌ی خواجه

حافظ امروز با دو تصویر زیبا، دو نکته‌ی کلیدی را به تو یادآوری می‌کند:

  • زیباییِ کامل در مهرورزی است: او با اشاره به معشوق می‌گوید: «آن موی پیشانی زیبا که هر پیچ و تابش به صدها نافه مشک می‌ارزد، بی‌نهایت دلرباست. اما اگر ذره‌ای مهر و محبت و خوش‌رویی هم چاشنی این زیبایی می‌شد، دیگر هیچ نقصی در آن نبود.» پیام این بیت برای تو این است: تو استعدادها، موفقیت‌ها و زیبایی‌های بسیاری داری (همان موی زیبا). اما یادت باشد که کامل‌ترین زیبایی و موفقیت، آن است که با مهر و محبت و فروتنی آمیخته شود. این همان چیزی است که تو را در دل‌ها جاودانه می‌کند.
  • هرکس برای رسالتی آمده است: سپس می‌گوید: «در باغ پادشاه (این جهان)، هر پرنده‌ای برای قصه‌ای خاص آمده است. بلبل با آوازش دلربایی می‌کند و حافظ با دعاگویی‌اش طلب خیر می‌کند.» این یعنی تو هم رسالت منحصربه‌فرد خودت را داری. در این باغ بزرگ، نقش تو چیست؟ آواز خواندن؟ دعا کردن؟ ساختن؟ عشق ورزیدن؟ رسالتت را پیدا کن و با تمام وجود آن را زندگی کن.

۲- نقشه‌ی راه عملی برای رسیدن به اوج

حالا که این مژده را دریافت کرده‌ای، این راهکارها را با جان و دل بپذیر:

  • مژده‌ی قطعی و نیاز به راهنما: به تو مژده می‌دهم که این نیت تو حتماً و بدون هیچ شکی عملی خواهد شد. اما در این راه، نیاز به یک راهنمای دانا داری. از تجربه‌ی بزرگان، پدر و مادر یا یک استاد آگاه کمک بگیر. اگر یک فرد باتجربه تو را راهنمایی کند، این موفقیت به یک پیروزی بسیار بزرگ و درخشان تبدیل خواهد شد.
  • پرنده‌ی خوشبختی بر بام خانه‌ی توست: «شاهد موفقیت» (پرنده‌ی خوشبختی) بر بام خانه‌ی تو آشیانه کرده است. این یک فرصت بسیار نادر و ارزشمند است. مواظب باش که با بی‌احتیاطی، غرور یا ناآگاهی این پرنده‌ی زیبا را نپرانی!
  • شکرگزاری و توکل: برای شکرگزاری از این همه نعمت، به یکی از مشاهد متبرکه برو و نذری را که در دل داری، ادا کن. تمام نگرانی‌هایت بی‌اساس و بیهوده است. دلت را به خدا بسپار و بدان که اکنون فقط زمان شادی، خوشی و بهره بردن است.

۳- آینه‌ای در برابر وجود پرشورت

و در آخر، حافظ آینه‌ای در برابرت می‌گیرد تا خودت را بهتر بشناسی. تو ترکیبی شگفت‌انگیز از این ویژگی‌ها هستی:

  • وجودت سرشار از هیجان و شور و عشق است.
  • عاشق کار و پیشرفت هستی و به تکنولوژی علاقه داری.
  • یک دوست صمیمی و وفادار و در عین حال عاشق خانواده هستی.
  • گاهی خلق و خویت متغیر است؛ می‌توانی مانند یک فرمانده قاطع باشی و گاهی مغرور به نظر برسی، اما در قلبت، اقیانوسی از محبت و گذشت موج می‌زند.

این ترکیب زیبا، تو را به شخصیت قدرتمند و چندبعدی امروزت تبدیل کرده است. این لحظه‌های ناب، پیشاپیش گوارای وجودت باد.

 

