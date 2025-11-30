۰۹/آذر/۱۴۰۴
Sunday 30 November 2025
۰۷:۵۵
فیلم
>>
طبیعت و جغرافیا
کد خبر:۱۳۴۳۰۴۱
650
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۶:۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
30 November 2025
حیات وحش
تصاویر شگفت انگیز از یک شاه کبرای عظیم
تصاویر شگفت انگیز از یک شاه کبرای عظیم را ببینید
حیات وحش
شاه کبرا
ویدیو
فیلم
تصاویر شگفت انگیز از یک شاه کبرای عظیم
تصاویر شگفت انگیز از یک شاه کبرای عظیم را ببینید
فروش قناری در ایران به قیمت دو میلیارد تومان!
تصاویری از بازار فروش قناری تا قیمت دو میلیارد تومان منتشر شده است. برخی...
تصاویر بارش سنگین برف در توچال
تصاویر تابناک از بارش سنگین برف در توچال طی ساعات اخیر را میبینید.
استفاده گرگ از ابزار برای شکار!
در حالی که پیش از این در حیواناتی چون میمون، شامپانزه، کلاغ، ماهی عاج...
تصاویر زیبای دریاچه ارومیه پس از بارندگیهای تازه
ویدیویی زیبا از دریاچه ارومیه که پس از بارشهای تازه اندکی جان گرفته را...
رویارویی پلنگ با اسب آبی را ببینید
یک توله پلنگ با جسارت به یک اسبآبی نزدیک میشود و مرزهای خطر را...
طلوع شگفتانگیز راهشیری بر قلب دره اسطورهها
ویدیویی دیدنی از طلوع شگفتانگیز راه شیری بر قلب دره اسطورهها را ببینید.
اولین تصاویر بارش برف در ارتفاعات تهران
سامانه بارشی به ارتفاعات تهران هم رسید و ایستگاه هفت توچال برفی شد....
تصاویری از غذا خوردن عجیب یک مار دو سر
ویدیویی عجیب از غذا خوردن همزمان یک مار دوسر را میبینید.
تصاویر وحشتناک از خشکسالی در ارتفاعات کلاردشت!
ارتفاعات زیبای کلاردشت که همواره در این فصل از سال سفیدپوش از برف و سرما...
تصاویر بز موش گونه نادر شمال ایران
سعید موسیزاده، طبیعتگرد و دوستدار حیات وحش در دیلمان استان گیلان،...
چرا ابرها وارد ایران نمیشوند؟! توضیح یک مسئول
در میانه پاییز آنچه قابل تامل است، نه تنها بارش اندک، بلکه حتی کمبود ابر...
لحظه شکار خفاش توسط خرموش؛ بیماری جدید در راه است؟!
یک مطالعه آلمانی نشان داد که خرموشها یا گرزهها برای اولین بار خفاشها...
عبور قطار از دل آبشار دودساگار
در صحنهای خیرهکننده از جنوب هند، قطاری از دل آبشار دودساگار عبور...
رقص تماشایی سارها در آسمان نیشابور
یکی از اهالی نیشابور ویدیویی کوتاه از پرواز دستهجمعی سارها در آسمان این...
تکنیک شکار کلاغهای سیاه با بالهای چتری شکل
گروهی از کلاغهای سیاه با بالهای چتری شکل به شیوهای شگفت انگیز...
لحظه بافتن تار کریستالی توسط عنکبوت
ویدیویی جالب از عنکبوت شیشهای ریز که تار کریستالی خود را در کف دست...
تصاویر بزرگترین فرش سرگل آسیا در محلات
بزرگترین فرش سرگل آسیا در محلات رونمایی شد. تصاویر این فرش و توضیحات...
پذیرایی از خرس گرفتار در تله کشاورزان مازندرانی با آب و عسل
قهرمان اسماعیلی رییس اداره حفاظت محیط زیست نور گفت: این خرس نر نابالغ...
تصاویر گراز وحشی در استخر خانه ویلایی!
در روستای ترقیان در شرق تهران (منطقه اتوبان بابایی)، گراز وحشی که برای...
نمایش بیشتر
