امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، درباره ساخت ناو جماران که به صورت کامل در ایران تولید شد، گفت: «فیلم حرکت ناوی که خودمان ساختیم، در تهران به امیر صالحی فرمانده وقت کل ارتش نشان دادیم. به امیر صالحی (فرمانده وقت ارتش) گفتم فیلمش را نگاه کنید! گفت نه! من تا خودم (از نزدیک) نبینم، باور نمی‌کنم! آنجا چقدر نماز شکر خواند. ناوشکن ساخته شد و برای پیوستن آن به نیروی دریایی، خدمت رهبر انقلاب رسیدیم تا اجازه بگیریم. فرمودند خودم می‌آیم! این همان ناو جماران بود.» اظهارات دریادار سیاری را می‌بینید و می‌شنوید.