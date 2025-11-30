۰۹/آذر/۱۴۰۴
فیلم
>>
موسیقی
کد خبر:۱۳۴۳۰۳۱
کد خبر:۱۳۴۳۰۳۱
تاریخ انتشار: ۰۱:۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
30 November 2025
ریتم
گل پامچال ؛ ناصر مسعودی
آهنگ ماندگار گل پامچال را با زنده یاد ناصر مسعودی و تصاویری تماشایی از گیلان را میبینید و میشنوید.
برچسبها:
ریتم
گل پامچال
ناصر مسعودی
ویدیو
ویدیوهای مرتبط
گل پامچال ؛ ناصر مسعودی
آهنگ ماندگار گل پامچال را با زنده یاد ناصر مسعودی و تصاویری تماشایی از...
خواننده جوان ایرانی: 300 میلیون من را میشناسد و به تیلور سوئیفت میرسم!
آرون افشار خواننده جوان که پس از به چالش کشیده شدن توسط مهران مدیری...
سه نوازی کیهان کلهر، حسین خان و سان دیپ داس
سه نوازی سیتار، کمانچه و تبله را با اجرای شجاعت حسین خان، کیهان کلهر و...
تکذیب یک شایعه جنجالی درباره علیرضا قربانی
در روزهای اخیر که ماجرای خط سفید جنجالی شده، گفته شد علیرضا قربانی هم...
خواننده مشهور: در مکدونالد ظرف میشورم اما به ایران برنمیگردم!
حمید طالبزاده که با آهنگ «همه چی آرومه» و «دختر» معروف شد، در گفت و گو...
پخش تک خوانی خواننده زن در فینال کارناوال
در فینال کارناوال رامبد جوان که بر سر دریافت مجوزش چالش به وجود آمده بود...
وضعیت تلخ جسمانی ابراهیم تاتلیس در کنسرتش
وضعیت جسمانی این روزایِ ابراهیم تاتلیس خواننده معروف ترکیه در کنسرت...
ادعای عجیب درباره نقش پزشکیان در حکم اعدام تتلو
احمد ایراندوست بازیگر کاراکتر غول برره در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که حکم...
تریو گیتار کلاسیک
یک تریو گیتار کلاسیک را با اجرای اسکات موریس، استیون تاچاک و جولیان...
شیدا شدم ؛ شهرام ناظری
«شیدا شدم»، یکی از غزلیات منسوب به مولانا جلاالدین بلخی است. اجرای زنده...
تصاویر تلخ خواننده جوان ایران که درگذشت
امیر یاشا خواننده جوان و خوشصدای گیلانی، پس از یک دوره تحمل بیماری دار...
خاطره پرویز پرستویی از مکالمهاش با عارف و ابی
پرویز پرستویی در برنامه «اکنون» خاطرهای از دیدارش با عارف عارف کیا،...
گل من ؛ علیرضا افتخاری
گل من قطعهای از علیرضا افتخاری بر اثر شعری از بیژن ترقی است.
به چیزای خوب فکر کن ؛ بمرانی
به چیزای خوب فکر کن قطعهای از گروه بمرانی است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
ویدیویی از اجرای زنده فرهاد مدیری پسر مهران مدیری (فرواگ) در تورنتو...
اجرای مشترک بابک جهانبخش و پسرش را ببینید
همخوانی بابک جهانبخش و پسرش «آرتا» مورد توجه دوستداران موسیقی در...
خداحافظ ؛ عرفان طهماسبی
خداحافظ قطعهای از عرفان طهماسبی است. اجرای زنده این قطعه را میبینید و...
دلبر ؛ علیرضا افتخاری
دلم امشو به تنهایی خود خو کرده (دلبر) قطعهای از علیرضا افتخاری است....
روایت هاشمی از آهنگ گوگوش برای امام خمینی
محمد هاشمی با اشاره به پرداخت مطالبات فائقه آتشین پس از پیروزی انقلاب در...
لحظات پخش آهنگ شادمهر عقیلی از تلویزیون ؛ چراغ سبز بازگشت؟
پخش آهنگی که شادمهر عقیلی برای حضرت فاطمه (س) خوانده و تحسین او در...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
رضایت دارم
رضایت ندارم
فعلاً نظری ندارم