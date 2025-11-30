به گزارش تابناک، سیدجواد حسینی با اشاره به برنامه‌های جدید سازمان بهزیستی، توضیح داد: قصد داریم به دو نوع کانون شامل کانون‌های روزانه مادر -کودک و کانون کودک- سالمند مجوز دهیم.

وی با اشاره به اینکه سالمندان به‌شدت به کودکان و کودکان به‌شدت به سالمندان نیازمندند، گفت: اکنون در دنیا در کنار مراکز سالمندی و توانبخشی، مهدهای کودک‌ قرار دارد که از این طریق شکاف بین نسلی کاهش می‌یابد.

رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اعلام این خبر که اکنون در حال تدوین دستورالعمل این امر هستیم، گفت: قصد داریم تا همچون مراکز شبه خانواده این مراکز را نیز به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم که با استانداردهای خاص خود راه اندازی می شوند.