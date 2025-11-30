En
سوت

خبری که قبل از دربی خیال پرسپولیسی‌ها را راحت کرد

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال هم برگزار شد و باکیچ و بیفوما در این هفته نتوانستند برای پرسپولیس به میدان بروند. این درحالی است که در هفته آینده پرسپولیس بازی بزرگ نیم فصل یعنی استقلال را در پیش دارد و خیلی ها به دنبال این هستند که آیا این دو بازیکن به دربی می رسند یا خیر. علی بازگشا، سخنگوی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با برنامه شب‌های فوتبالی اعلام کرد این دو بازیکن به دربی خواهند رسید و سرخپوشان برای این بازی حساس مصدومی نخواهند داشت.
