عکس: کنسرت موسیقی «کوردی» اردشیر کامکار
کنسرت موسیقی «کوردی» اردشیر کامکار با خوانندگی شاهرخ هدایتی شامگاه جمعه ۷ آذر در تالار وحدت برگزار شد.اعضاء گروه کامکار عبارتند از ردشیر کامکار نوازنده کمانچه ،قشنگ کامکار (سه تار)، تارا کامکار (بندیر)، کاوان کریمی (سنتور)، مازیار یکتایار (تار)، حامد پیرا (سازهای بادی)، فراز معروفی (کمانچه)، زانیار پندار (دیوان)، پژمان نقشبندی (دف)، ماهور زمانهپور (کوبهای)، پوریا ورزیری (قانون)، امیرناصر رنجبر (کمانچه)، امیر محمدرضایی (کمانچه) و عباس جعفری (کمانچه)
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:موسیقی کنسرت موسیقی اردشیر کامکار عکس خبری هنرمندان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.