میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۳۰۱۶
بازدید: ۲

عکس: کنسرت موسیقی «کوردی» اردشیر کامکار

کنسرت موسیقی «کوردی» اردشیر کامکار با خوانندگی شاهرخ هدایتی شامگاه جمعه ۷ آذر در تالار وحدت برگزار شد.اعضاء گروه کامکار عبارتند از ردشیر کامکار نوازنده کمانچه ،قشنگ کامکار (سه تار)، تارا کامکار (بندیر)، کاوان کریمی (سنتور)، مازیار یکتایار (تار)، حامد پیرا (سازهای بادی)، فراز معروفی (کمانچه)، زانیار پندار (دیوان)، پژمان نقشبندی (دف)، ماهور زمانه‌پور (کوبه‌ای)، پوریا ورزیری (قانون)، امیرناصر رنجبر (کمانچه)، امیر محمدرضایی (کمانچه) و عباس جعفری (کمانچه)

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موسیقی کنسرت موسیقی اردشیر کامکار عکس خبری هنرمندان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.