شکست بنیامین فرجی در یک قدمی مدال جهانی

بازیکن تنیس روی میز ایران در مسابقات قهرمانی زیر ۱۹ سال جهان مقابل بازیکن چین شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی بازماند. 
شکست بنیامین فرجی در یک قدمی مدال جهانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مرحله یک چهارم نهایی رده سنی زیر ۱۹ سال مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان رومانی برگزار شد و نماینده ایران موفق به شکست حریفش نشد. 

بنیامین فرجی در رقابت با لی هچن از چین با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی و گرفتن مدال رده سنی زیر ۱۹ سال قهرمانی جهان باز ماند. 

فرجی در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین هم به این بازیکن چینی باخت و از صعود به فینال باز ماند و به مدال برنز رسید. 

نتیجه این دیدار به شرح زیر است: 

بنیامین فرجی از ایران صفر - لی هچن از چین ۴

گیم اول: ۱۱ بر ۲ به نفع لی از چین 

گیم دوم: ۱۱ بر ۹ به نفع لی از چین 

گیم سوم: ۱۱ بر ۵ به نفع لی از چین 

گیم چهارم: ۱۱ بر ۶ به نفع لی از چین

فرجی پیش از این بازیکن برزیل که دارنده برنز قهرمانی جوانان جهان بود را شکست داد و ناندان بازیکن هندی الاصل آمریکا را هم از پیش رو برداشت. 

بنیامین فرجی پینگ پنگ تنیس روی میز مسابقات قهرمانی شکست
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
باخت مجدد به حریف چینی ؛ به دلیل عدم خود باوری و ذهنیت بازنده بودنش مقابل این بازیکن است
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
علت باختش مهارت و توانایی بازیکن مقابل در زدن حملات پشت سر هم بود .
بدون شک مهارت لی هه چن در شروع حمله و تداوم اون بیشتر از بنیامین هست و این چیز عجیبی نیست.
اونها به مربی های کارآمد و سطح بالایی دسترسی دارن و نمیذارن بازیکن ضربه هرز و رفع تکلیفی بزنه .
خیلی از بازیکنان ما عادت به این نوع ضربه دارن و براحتی مهره سفیدی رو که با شروع حمله بدست آوردن با ضربه اشتباه و عدم حملات پر فشار بعدی به مهره سیاه تبدیل می کنن.
فرید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
بازیکن چینی خیلی قوی بود فکر نکنم اقو بنیامین قدرت برد روبروش دلشت بخاطر همین خودش ب مصدومیت زد ولی درکل خسته نباشی بنیامین جان انشاالله در مراحل بعدی موفق باشی
