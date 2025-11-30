میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد؛

۳۵۰ میلیون تومان در مبدا؛ چند میلیارد در بازار / مسدودسازی پول بدون تضمین تحویل خودرو

دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی، پرده از یک معمای تلخ برداشته شد ؛ به طوری که تیر خلاص را به رؤیای خودروی باکیفیت و ارزان زد؛ درحالی‌که متقاضیان تا ۱۰ آذر مجبور به بلوکه کردن نیم میلیارد تومان پول نقد هستند که نه تنها قیمت نهایی و قطعی خودرو به‌طور شفاف اعلام نشده، بلکه اطلاعیه سامانه عملاً به دولت و واردکننده حق داده است که در لحظه تحویل، هر هزینه اضافی را به مردم تحمیل کند.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۷۴
| |
311 بازدید

۳۵۰ میلیون تومان در مبدا؛ چند میلیارد در بازار / مسدودسازی پول بدون تضمین تحویل خودرو

با اعلام دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی، مشخص شد که هزینه‌های دولتی و تعرفه‌های کمرشکن، همچنان سد اصلی رسیدن خودروی ارزان و باکیفیت به دست مردم است؛ درحالی‌که متقاضیان تا ۱۰ آذر فرصت دارند تا ۵۰۰ میلیون تومان به نام «سامانه یکپارچه» وکالتی کنند اما عدم انتشار قیمت نهایی شفاف و قطعی و عرضه قطره‌چکانی خودروها، بازار را با سردرگمی بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سامانه جامع عرضه خودرو‌های وارداتی مهلت واریز وجه و شرایط وکالتی کردن حساب برای ثبت نام جهت ثبت سفارش خودرو‌های جدید وارداتی را به روز رسانی کرده که نام هفت خودرو مدل سال ۲۰۲۵ در آن دیده می‌شود و متقاضیان تا روز دوشنبه ۱۰ آذرماه فرصت دارند تا حساب خود را تنها با «سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی» وکالتی کنند و تا روز شنبه ۱۵ آذرماه فرصت دارند تا خودرو مورد نظر خود را انتخاب کنند.

در اطلاعیه این سامانه آمده است: به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند که از روز سه شنبه ۴ آذر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه می‌توانند، یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه، به نام «سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی salecars.ir» وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدودکنند.

بازی جدید با جیب مردم

متقاضیانی که در ۲۴ ماه گذشته در سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی برنده شده‌اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در قرعه‌کشی نیستند همچنین دراین اطلاعیه، اطلاعات کافی و شفافی درباره تعداد دقیق خودرو‌های واردشده از هر مدل، زمان دقیق تحویل و قیمت نهایی تمام شده به طور عمومی منتشر نشده است که سردرگمی متقاضیان و فعالان بازار خودرو را دوچندان می‌کند.

۳۵۰ میلیون تومان در مبدا چند میلیارد در بازار / مسدودسازی پول بدون تضمین تحویل خودرو

تعرفه کمرشکن، سد آهنین بر سر واردات خودروی ارزان

همچنین باوجود تغییرات پلکانی در تعرفه‌ها بر اساس حجم موتور، اما هنوز میزان عوارض و تعرفه‌های گمرکی برای واردات خودرو بسیار بالا است و این تعرفه‌ها به شدت بر قیمت نهایی خودرو تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود خودرو‌های وارداتی با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ جهانی به دست مصرف‌کننده برسند، که هدف اصلی واردات را نقض می‌کند.

ازسویی دیگر، تعداد خودرو‌های وارداتی عرضه شده در هر مرحله در مقایسه با حجم بزرگ تقاضای انباشته بازار، بسیار ناچیز است و تأثیر چندانی در تنظیم بازار و شکستن انحصار ندارد بنابراین گرچه سیاست‌های کنونی واردات، ممنوعیت چند ساله را برداشته، اما هنوز نتوانسته‌اند یک مسیر آزاد، شفاف و رقابتی برای ورود خودرو ایجاد کنند.

دراین جدول خودرویی مانند کیا اسپورتیج که در بازار‌های جهانی در رده قیمتی متوسط قرار دارد، با قیمتی معادل ۳،۴۴۴،۵۲۶،۷۸۹ ریال (حدود ۳۴۴ میلیون تومان) تا ۳،۵۶۳،۱۴۹،۳۷۹ ریال (حدود ۳۵۶ میلیون تومان) در مبادی ورودی ثبت شده است که این قیمت‌ها با اضافه شدن هزینه‌های جانبی مانند بیمه، عوارض، اسقاط، و... است به شدت افزایش می‌یابد و عملاً واردات را از هدف اصلی خود که عرضه خودروی باکیفیت و با قیمت جهانی معقول است دور می‌کند به همین جهت تعرفه‌ها و هزینه‌های دولتی بالا، مانع از تأثیرگذاری واقعی واردات بر تنظیم بازار و رقابت می‌شود.

البته مسدودسازی۵۰۰ میلیون تومان تا مشخص شدن نتایج قرعه‌کشی بدون اینکه متقاضی تضمینی برای دریافت خودرو داشته باشد نوعی بی عدالتی درحق مردم است چراکه منابع مالی مردم توسط سیستم بانکی و خودروساز استفاده می‌شود، اما به آن‌ها تضمینی نمی‌دهد. 

همچنین در بند ۱ اطلاعیه آمده است که قیمت‌های مندرج در جدول، قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌های بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... به قیمت‌های مذکور اضافه می‌شود که عدم ارائه یک قیمت نهایی شفاف و قطعی هنگام ثبت‌نام، موجب نگرانی متقاضیان است؛ چراکه هزینه‌های اضافی در زمان تحویل را به مشتری تحمیل می‌کند. 

چند مدل خودرو در برابر تقاضای میلیونی 

دربند ۲ هم گرچه به لزوم خدمات پس از فروش اشاره شده است، اما هیچ تعهدی برای تأمین قطعات و ضمانت کیفیت در برابر قیمت‌های بسیار بالا ارائه نشده است ضمن اینکه عرضه تنها چند مدل خودرو در یک مرحله، در مقابل تقاضای انباشته میلیونی در بازار ایران، یک عرضه قطره‌چکانی است و این حجم کم، توانایی ایجاد شوک مثبت در بازار و شکستن انحصار قیمت‌گذاری توسط خودروسازان داخلی را ندارد.

به گزارش تابناک، درحالی‌که متقاضیان تنها تا ۱۰ آذر فرصت دارند تا حساب خود را وکالتی کنند، اما آنها با بزرگ‌ترین نگرانی از بندهای اطلاعیه جدید سامانه وارداتی روبه رو هستند ؛ به طوری که در بند ۱ این اطلاعیه صراحتاً اعلام شده است که هزینه‌هایی مانند بیمه، عوارض، اسقاط، مالیات و کرایه حمل به قیمت‌های اعلامی در مبادی ورودی اضافه خواهد شد و این یعنی قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل، می‌تواند چندین برابر آنچه اکنون در ذهن متقاضی است، افزایش یابد و عملاً متقاضی را در برابر یک انجام شده قرار دهد.

واردات خودرو سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی عوارض واردات خودرو خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه
