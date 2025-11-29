عکس: رونمایی از پایگاه شناور «کردستان» و الحاق ناوشکن «سهند» به نیروی دریایی ارتش

همزمان با رونمایی از پایگاه شناوری راهبردی «کردستان» به عنوان یک «بندرشهر» پشتیبانی‌کننده، ناوشکن «سهند» رسماً به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق شد. این الحاق همزمان با مجموعه‌ای از تجهیزات پیشرفته دیگر، با هدف ارتقای توان رزم و گسترش نفوذ دریایی کشور صورت پذیرفت.