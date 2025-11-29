میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۲۹۷۱
بازدید: ۳

عکس: رونمایی از پایگاه شناور «کردستان» و الحاق ناوشکن «سهند» به نیروی دریایی ارتش

همزمان با رونمایی از پایگاه شناوری راهبردی «کردستان» به عنوان یک «بندرشهر» پشتیبانی‌کننده، ناوشکن «سهند» رسماً به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق شد. این الحاق همزمان با مجموعه‌ای از تجهیزات پیشرفته دیگر، با هدف ارتقای توان رزم و گسترش نفوذ دریایی کشور صورت پذیرفت.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری پایگاه شناور کردستان ناوشکن سهند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.