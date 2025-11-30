نامه مهم سازمان بازرسی به وزیر کار/ مدیرعامل بازنشسته ایرانول در آستانه استعفا

سازمان بازرسی کل کشور در نامهای رسمی به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار اجرای بیکموکاست دستورالعمل «نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره» در تمامی صندوقها و شرکتهای تابعه این وزارتخانه شد.
بر اساس این نامه که به دست خبرنگار تابناک رسیده است، سازمان بازرسی با اشاره به مصوبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ یادآور شده است که تمامی صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین شرکتهای وابسته به آنها، مشمول ضوابط این دستورالعمل هستند و هرگونه انتصاب باید صرفاً در چارچوب شرایط عمومی و اختصاصی پیشبینیشده انجام گیرد؛ از جمله ممنوعیت استفاده از افراد بازنشسته یا بازخریدشده و رعایت محدودیتهای قانونی نظیر تبصره ۲ ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت و قانون منع تصدی بیش از یک شغل.
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که تمامی مدیران عامل و اعضای هیأتمدیرهای که انتصاب آنها با دستورالعمل مذکور مغایرت دارد، باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.
بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون در برابر یک مطالبه جدی قرار گرفته است: تعیین تکلیف مدیران بازنشستهای که هماکنون در شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی مشغول به کارند. یکی از نمونههای مورد اشاره، شرکت ایرانول از زیرمجموعههای شستا است که طی روزهای اخیر جواد نجمالدین، مدیر ۷۰ساله و دارای سابقه بازنشستگی، به عنوان مدیرعامل آن منصوب شده است؛ انتصابی که با توجه به الزامات صریح سازمان بازرسی، احتمالاً زمان زیادی دوام نخواهد داشت و مدیر عامل نفت ایرانول باید طبق قانون سریعا استعفا دهد.
با این اوصاف، به نظر میرسد وزارت رفاه باید خود را برای یک «خانهتکانی» گسترده در سطح مدیران بازنشسته شرکتهای تابعه و وابسته آماده کند؛ اقدامی که اگرچه دیرهنگام، اما برای بازگشت به انضباط قانونی در مدیریت صندوقهای بازنشستگی ضروری و ناگزیر است.