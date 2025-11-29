میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: کمربند سبز در صحرای تاکلاماکان چین

پروژه عظیم کمربند سبز در صحرای تاکلاماکان چین، فراتر از یک دستاورد مهندسی صرف، به یک مدل توسعه اقتصادی پایدار تبدیل شده است که با ایجاد “گردنبند طلایی” از صنایع پردرآمد، زندگی ۳۰۰,۰۰۰ کشاورز و دامدار را متحول ساخته است. این ابتکار، که طولانی‌ترین نوار حفاظتی جهان با ۳,۰۴۶ کیلومتر را در بر می‌گیرد، با ادغام هوشمندانه فناوری‌های فتوولتائیک، احیای زمین‌های بیابانی (تا ۷۲۰,۰۰۰ هکتار) و توسعه بخش‌هایی چون گل رز و سیستانچ، توانسته است ارزش تولید سالانه ۴.۱ میلیارد دلار را محقق سازد. موفقیت این مدل، که اکنون به دلیل ایجاد درآمد ثابت برای نگهبانان محیط زیست و افزایش درآمد محلی مورد توجه جهانی است، به اعتقاد کارشناسان، با در نظر گرفتن شرایط بومی، قابل انتقال به دیگر مناطق خشک جهان می‌باشد.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل صحرای تاکلاماکان احیای زمین‌های بیابانی چین
