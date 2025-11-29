عکس: زنان در دل اقیانوس؛ داستان پرورش صدف در غنا
در جنگلهای حرا ساحلی غنا، زنان با تلاش و پشتکار فراوان مشغول پرورش مروارید هستند، فعالیتی که سالهاست منبع اصلی معیشت جوامع ساحلی به شمار میرود. صدها زن در این منطقه با شرکت در دورههای آموزشی، روشهای کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست را آموختهاند، از جمله کاشت و نگهداری درختان حرا که زیستگاه مرواریدها و دیگر گونههای دریایی است. هرچند برخی برنامههای حمایتی به دلیل کاهش کمکهای خارجی، از جمله کمکهای ایالات متحده متوقف شده است، زنان همچنان با خلاقیت و همکاری جمعی به حفاظت از جنگلهای حرا و پرورش مروارید ادامه میدهند. کاهش پوشش حرا آنان را مجبور میکند تا برای یافتن مروارید به اعماق بیشتری بروند، اما تلاشهای مستمرشان نشاندهنده تأثیر مثبت برنامههای حفاظتی و عزم قوی این زنان در حفظ معیشت و اکوسیستم ساحلی است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.