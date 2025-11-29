عکس: رنگآمیزی پاییز در جنگلهای گرگان
با فرا رسیدن پاییز، گرگان به تابلویی زنده از رنگهای زرد، نارنجی، قرمز و سبز بدل میشود؛ جایی که جنگلهای هیرکانی در هر پیچوخم جاده و هر برگِ فروریخته، قصهای از تغییر فصل را روایت میکنند. مه صبحگاهی روی قلهها، صدای آرام رودخانهها میان درهها و پیچیدن بوی نمباران در مسیرهای جنگلی، تجربهای از آرامش و زیبایی میسازد که کمتر جایی در ایران مشابه آن را میتوان یافت. پاییز در گرگان تنها یک فصل نیست؛ یک هارمونی تمامعیار از طبیعت است که چشم را خیره و دل را تازه میکند. عکس: وحید پیاده کوهسار
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:پائیز گرگان طبیعت عکس استانها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.