عکس: رنگ‌آمیزی پاییز در جنگل‌های گرگان

با فرا رسیدن پاییز، گرگان به تابلویی زنده از رنگ‌های زرد، نارنجی، قرمز و سبز بدل می‌شود؛ جایی که جنگل‌های هیرکانی در هر پیچ‌وخم جاده و هر برگِ فروریخته، قصه‌ای از تغییر فصل را روایت می‌کنند. مه صبحگاهی روی قله‌ها، صدای آرام رودخانه‌ها میان دره‌ها و پیچیدن بوی نم‌باران در مسیرهای جنگلی، تجربه‌ای از آرامش و زیبایی می‌سازد که کمتر جایی در ایران مشابه آن را می‌توان یافت. پاییز در گرگان تنها یک فصل نیست؛ یک هارمونی تمام‌عیار از طبیعت است که چشم را خیره و دل را تازه می‌کند. عکس: وحید پیاده کوهسار