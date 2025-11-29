عکس: آغاز جشنواره ورنی در آبش احمد کلیبر؛ تجلیل از هنر عشایر قره داغ
اولین دوره جشنواره ملی ورنی با شکوه در روستای ملی ورنی، در منطقه آبش احمد شهرستان کلیبر برگزار گردید. ورنی، به عنوان یکی از لطیفترین و ارزشمندترین دستبافتههای عشایر ایل قره داغ، نه تنها یک محصول، بلکه آینهای از باورها، آداب و رسوم و تخیلات ذهنی مردم این منطقه است. این رویداد با حضور مسئولان شهرستانی و استانی، فرصتی بود تا این هنر اصیل که در تار و پود زندگی عشایر جاری است، به نمایش گذاشته شود.
برچسبها:عکس مستند جشنواره ورنی کلیبر
