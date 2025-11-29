میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۲۹۱۶
بازدید: ۳

عکس: جست‌وجوی امید در میان خاکستر

آتش‌سوزی گسترده‌ای یکی از بزرگترین محله‌های فقیرنشین در داکا(پایتخت بنگلادش) را فراگرفت و حدود ۱۵۰۰ آلونک را نابود و هزاران نفر را بی‌خانمان کرد. آتش‌نشانان سرانجام پس از نزدیک به ۱۶ ساعت تلاش، آتش‌سوزی ویرانگر را خاموش کردند. بازماندگان میان خاکستر، با چشمانی پر از امید و اندوه، در پی یافتن کوچک‌ترین یادگاری از خانه‌های سوخته‌شان هستند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل آتش سوزی‌ بنگلادش داکا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.