عکس: جست‌وجوی امید در میان خاکستر

آتش‌سوزی گسترده‌ای یکی از بزرگترین محله‌های فقیرنشین در داکا(پایتخت بنگلادش) را فراگرفت و حدود ۱۵۰۰ آلونک را نابود و هزاران نفر را بی‌خانمان کرد. آتش‌نشانان سرانجام پس از نزدیک به ۱۶ ساعت تلاش، آتش‌سوزی ویرانگر را خاموش کردند. بازماندگان میان خاکستر، با چشمانی پر از امید و اندوه، در پی یافتن کوچک‌ترین یادگاری از خانه‌های سوخته‌شان هستند.