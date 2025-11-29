تخریب درفش کاویانی در برنامه سیامک انصاری و مهران غفوریان!

در برنامه شیردال و درفش کاویانی «بازمانده» با اجرای سیامک انصاری و مهران غفوریان، از شرکت کنندگان خواسته شد با پرتاب سنگ، پازلی را هدف بگیرند و تخریب کنند که بر روی آن نقش‌هایی برگرفته از عناصر هویت ایرانی، از جمله سرستون‌های تخت جمشید و نماد اسطوره‌ای درفش کاویانی و شیردال دیده می‌شود. این بخش که با واکنش تندی در فضای مجازی مواجه شده را می‌بینید.