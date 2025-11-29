En
تعداد بازدید : 263
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۸۹۷
808 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

تخریب درفش کاویانی در برنامه سیامک انصاری و مهران غفوریان!

در برنامه شیردال و درفش کاویانی «بازمانده» با اجرای سیامک انصاری و مهران غفوریان، از شرکت کنندگان خواسته شد با پرتاب سنگ، پازلی را هدف بگیرند و تخریب کنند که بر روی آن نقش‌هایی برگرفته از عناصر هویت ایرانی، از جمله سرستون‌های تخت جمشید و نماد اسطوره‌ای درفش کاویانی و شیردال دیده می‌شود. این بخش که با واکنش تندی در فضای مجازی مواجه شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر شیردال درفش کاویانی ویدیو مهران غفوریان سیامک انصاری ایران ستیزی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
4
پاسخ
جز تأسف برای تهیه کنندگان و صدا و سیما چیزی ندارم بگم
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
4
پاسخ
جالبه که همینا از همین بازیگرها بیشتر ادعای میهن پرستی شون میشه. عقل که نیست جون در عذابه واقعا !
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
5
پاسخ
به این میگن خودتحقییری نه اونی که بعضی هامیگن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
این برنامه هدف دار ساخته شده. عمدی.
