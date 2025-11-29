نبض خبر
تخریب درفش کاویانی در برنامه سیامک انصاری و مهران غفوریان!
در برنامه شیردال و درفش کاویانی «بازمانده» با اجرای سیامک انصاری و مهران غفوریان، از شرکت کنندگان خواسته شد با پرتاب سنگ، پازلی را هدف بگیرند و تخریب کنند که بر روی آن نقشهایی برگرفته از عناصر هویت ایرانی، از جمله سرستونهای تخت جمشید و نماد اسطورهای درفش کاویانی و شیردال دیده میشود. این بخش که با واکنش تندی در فضای مجازی مواجه شده را میبینید.
جالبه که همینا از همین بازیگرها بیشتر ادعای میهن پرستی شون میشه. عقل که نیست جون در عذابه واقعا !