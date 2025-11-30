جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!

روز گذشته یک پزشک فعال در حوزه انتشارات و رسانه، طی مطلبی، عنوان کرد معاون وزیر بهداشت و درمان در قبال یک عمل جراحی، پنج سکه بهار آزادی از بیمار خود گرفته است.

روز گذشته مدیرمسئول نشریه «طبیب» با افشای نامه ای که عنوان می کرد دستخط مادر یک بیمار است، در پست مجازی خود، از دریافت زیر میزی توسط معاون وزیر بهداشت برای یک عمل جراحی خبر داد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس پست مجازی این پزشک و فعال فضای مجازی، در یکی از بیمارستان‌های تهران، داستانی عجیب روایت می‌شود؛ داستانی که از زبان مادری از بندرعباس به نام شریفه صادقی نقل شده است. او که سال‌ها برای درمان پسرش از بندرعباس به تهران سفر کرده، حالا پرده از اتهامی سنگین برداشته بود: دریافت پنج سکه طلای بهار آزادی به عنوان "زیرمیزی" توسط دکتر سعید حسینی، معاون درمان وزیر بهداشت، در ازای انجام عمل جراحی.

فرهاد تیمورزاده در پست خود گفته است که با تماس مستقیم خانم صادقی اصالت این نوشته تأیید شده است. وی این اقدام معاون وزیر را شرم آور دانست. هر چند هنوز واکنشی از سوی معاون سابق وزیر به این خبر انجام نشده است.



این موضوع بر اساس نامه و دستخط شریفه صادقی، شهروند بندرعباسی، و توسط مدیرمسئول نشریه «طبیب» افشا شده است. در نوشته مذکور آمده که دستیار دکتر حسینی در بیمارستان ایرانمهر تهران، ۵ سکه طلا را به عنوان «زیرمیزی» درخواست کرده است. البته تیمورزاده گفته است که در اخرین مرحله، داستان پنج سکه را از خود «ایشان» یعنی معاون وزیر شنیده اند.



تیمورزاده مدعی شده است که موارد دیگری نیز درباره «ایشان»، به دفتر نشریه او انعکاس یافته است. وی صلاحیت آقای معاون را، زیر سئوال برده و از رئیس جمهور و وزیر بهداشت خواستار تدبیر جدی در این باره شده یود.

دکتر سید جلیل حسینی متخصص جراحی کلیه، فلوشیب اورولوژی ترمیمی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و تا روز گذشته معاون وزیر بهداشت و درمان بود.

درباره پدیده زیر میزی در جامعه پزشکی قرار بود کمیسیون بهداشت مجلس، گزارشی مبسوط ارائه کند که هنوز خبری از آن نیست.