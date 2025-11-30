میلی صفحه خبر لوگو بالا
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!

روز گذشته یک پزشک فعال در حوزه انتشارات و رسانه، طی مطلبی، عنوان کرد معاون وزیر بهداشت و درمان در قبال یک عمل جراحی، پنج سکه بهار آزادی از بیمار خود گرفته است.
معاون وزیر بهداشت و درمان در مظان اتهام؛ ۵ سکه طلا به عنوان «زیرمیزی»روز گذشته مدیرمسئول نشریه «طبیب» با افشای نامه ای که عنوان می کرد دستخط مادر یک بیمار است، در پست مجازی خود، از دریافت زیر میزی توسط معاون وزیر بهداشت برای یک عمل جراحی خبر داد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس پست مجازی این پزشک و فعال فضای مجازی، در یکی از بیمارستان‌های تهران، داستانی عجیب روایت می‌شود؛ داستانی که از زبان مادری از بندرعباس به نام شریفه صادقی نقل شده است. او که سال‌ها برای درمان پسرش از بندرعباس به تهران سفر کرده، حالا پرده از اتهامی سنگین برداشته بود: دریافت پنج سکه طلای بهار آزادی به عنوان "زیرمیزی" توسط دکتر سعید حسینی، معاون درمان وزیر بهداشت، در ازای انجام عمل جراحی.

فرهاد تیمورزاده در پست خود گفته است که با تماس مستقیم خانم صادقی اصالت این نوشته تأیید شده است. وی این اقدام معاون وزیر را شرم آور دانست. هر چند هنوز واکنشی از سوی معاون سابق وزیر  به این خبر انجام نشده است.

این موضوع بر اساس نامه و دستخط شریفه صادقی، شهروند بندرعباسی، و توسط مدیرمسئول نشریه «طبیب» افشا شده است. در نوشته مذکور آمده که دستیار دکتر حسینی در بیمارستان ایرانمهر تهران، ۵ سکه طلا را به عنوان «زیرمیزی» درخواست کرده است. البته تیمورزاده گفته است که در اخرین مرحله، داستان پنج سکه را از خود «ایشان» یعنی معاون وزیر شنیده اند.

معاون وزیر بهداشت و درمان در مظان اتهام؛ ۵ سکه طلا به عنوان «زیرمیزی»!

تیمورزاده مدعی شده است که موارد دیگری نیز درباره «ایشان»، به دفتر نشریه او انعکاس یافته است. وی صلاحیت آقای معاون را، زیر سئوال برده و از رئیس جمهور و وزیر بهداشت خواستار تدبیر جدی در این باره شده یود.

دکتر سید جلیل حسینی متخصص جراحی کلیه، فلوشیب اورولوژی ترمیمی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و تا روز گذشته معاون وزیر بهداشت و درمان بود.

درباره پدیده زیر میزی در جامعه پزشکی قرار بود کمیسیون بهداشت مجلس، گزارشی مبسوط ارائه کند که هنوز خبری از آن نیست.

گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
1
18
پاسخ
هشتک اسکناس 500 یورویی
قارنعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
23
پاسخ
ساعت 21 مریض داخل اتاق عمل پزشک جراح به همراه بیمار می گوید برو شمش طلا بخر بیار تا جراحی انجام شود و همراه می گوید این وقت شب من شمش از کجا بیاورم و دکتر می گوید این مشکل تو هست؟!
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
23
پاسخ
خیلی از پزشکان در حال اخذ سکه و دلار هستن. زیر میزی رسم شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
البته همشون نمی گیرند ولی هستند کسانی که دلار و طلا می گیرند. با اسم و رسم میشناسیم
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
1
6
پاسخ
فقط خدا کنه پزشک آدم خدا باشه والا پزشکهای الان زندگیتو میگیرن ازت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
4
7
پاسخ
چیز عجیبی نیست ، پولی که از نظر یک متخصص حق اوست از نظر بیمار نوعی باجگیری ست . تحریم و فقر همه خاکریزهای اخلاق را تصرف می کند .
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
7
پاسخ
این یکی سیاسی شده که روشده وگرنه اکثرپزشکان تاچندسکه نگیرندعمل انجام نمیدهنداب ازسرچشمه گل الوداست فسادکل مملکت راگرفته من قسم میخورم 90درصدپزشکان به عمدبیماران رادرمان نمیکنندکه چندین وچندبارمراجعه داشته وهربارهم بایستی ویزیت گرفته شود90درصدپزشکان ازداروخانه ها وازمایشگاهها ماهیانه مبلغی تحت عنوان ارسال نسخ وجه دریاف میکنندمنتهی نظارت نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
9
پاسخ
ماشاء الله به شایسته سالاری دولت! جدا معیارهای حضرت علی (ع) در نهج البلاغه همینها بود جناب دکتر پزشکیان عزیز؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
اخی نه که قبلاً زیر میزی نمی گرفتن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
نه قبلش همه چیز عالی بود
به این سوی چراغ قسم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
5
پاسخ
کاش با فساد اخلاقی و فحشا در جامعه به این سرعت برخورد میکردید تا دوتا دونه تار سکه
محمد50
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
4
پاسخ
عیبی یخ......... عوضش وفاق داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
8
پاسخ
تو بیمارستان در اصفهان برای یک عمل دیسک کمر خیلی راحت یک سکه تمام می گیرند .
این مرسوم شده و یکی دو مورد هم نیست . اقتصاد مقاومتی یعنی همین .
