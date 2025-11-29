قیمت طلا صبح امروز شنبه ۸ آذر

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک، همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۵ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۲۱۴ دلار رسیده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.