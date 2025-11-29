قیمت طلا صبح امروز شنبه ۸ آذر

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان رسید.
به گزارش تابناک، همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۵ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان است.
قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۲۱۴ دلار رسیده است.
در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
|
قیمت طلا امروز ۸ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار
|
نوع طلا
|
قیمت
|
طلای ۱۸ عیار
|
۱۱ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان
|
طلای ۲۴ عیار
|۱۵ میلیون و ۲۵۳ تومان
|
طلای دست دوم
|
۱۱ میلیون و ۳۱۶ هزار تومان
|
مثقال طلا
|
۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان
|
اونس جهانی طلا
|
۴ هزار و ۲۱۴ دلار