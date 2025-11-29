میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلا صبح امروز شنبه ۸ آذر

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۵۵
| |
2473 بازدید
به گزارش تابناک، همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۵ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان است.

قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۲۱۴ دلار رسیده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

قیمت طلا امروز  ۸ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار

نوع طلا

قیمت

طلای ۱۸ عیار

۱۱ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان

طلای ۲۴ عیار

 ۱۵ میلیون  و ۲۵۳ تومان

طلای دست دوم

۱۱ میلیون و ۳۱۶ هزار  تومان

مثقال طلا

۴۹ میلیون  و ۵۶۰ هزار تومان 

اونس جهانی طلا

۴ هزار و ۲۱۴ دلار
برچسب ها
طلا قیمت طلا طلای 18 عیار خبر فوری اونس جهانی
