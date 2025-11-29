میلی صفحه خبر لوگو بالا
ایمن‌سازی علاءالدین هنوز کامل نیست

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از ناایمنی پاساژ علاءالدین رفع شده و بخشی دیگر نیز باقی مانده و تا تکمیل ایمن‌سازی این ساختمان، شهرداری پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۵۳
| |
370 بازدید
|
۱
ایمن‌سازی علاءالدین هنوز کامل نیست

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ مهدی بابایی با بیان اینکه مالک پاساژ علاء‌الدین نسبت به رفع بخشی از ناایمنی‌ها اقدام کرده است، اظهار کرد: هنوز ایمن‌سازی تکمیل نشده و این مجتمع تجاری نتوانسته تأییدیه ایمنی دریافت کند. هدف نهایی این است که ساختمان‌ها پس از ایمن‌سازی، تأییدیه بگیرند.

وی افزود: بخشی از ناایمنی پاساژ علاءالدین رفع شده و بخشی دیگر نیز باقی مانده و تا تکمیل ایمن‌سازی این ساختمان، شهرداری پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

بابایی با بیان اینکه مالکین پاساژ شانزلیزه و آلومینیوم نیز بخشی از ناایمنی‌ها را رفع کرده بودند، یادآور شد: این دو پاساژ نیز بخشی از اقدامات را برای ایمن‌سازی انجام داده بودند، اما در مقطعی پروژه متوقف شده بود.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری نیز چند بار برای الزام مالکین به ایمن‌سازی اخطار داد، اما اقدامی از سوی آنها صورت نگرفت، تصریح کرد: با توجه به این موضوع، شهرداری ناچار به پلمب موقت این دو مجموعه شد و با تعهدی که مالکین به ایمن‌سازی هرچه سریعتر پاساژ‌های علاءالدین و شانزلیزه دادند، به صورت موقت اجازه فک پلمپ داده شد تا پروژه به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: شهرداری نیز به طور ویژه امور را رصد می‌کند؛ در صورتی که با توقف پروژه مواجه شویم، بعید نیست که نسبت به پلمب مجدد این دو مجتمع اقدام شود. هرچند به اعتقاد بنده با اقدام قاطع شهرداری در مدت اخیر، مالکین پروژه را به اتمام خواهند رساند.

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه ناایمنی موجود در این دو ساختمان، ناایمنی حریق است، خاطرنشان کرد: با این وجود از لحاظ کالبدی نیز این دو ساختمان با توجه به عمر بالای ۵۰ سال نیاز به نوسازی دارند و به نوعی بهترین اقدام برای ساختمان پاساژ‌های آلومینیوم و شانزلیزه نوسازی است، اما در شرایط فعلی ما مالکین را ملزم به ایمن‌سازی در بحث حریق کرده‌ایم.

بابایی گفت: شهرداری نیز تسهیلات لازم را برای صدور مجوز تخریب و نوسازی در نظر خواهد گرفت و امیدواریم مالکین نسبت به دریافت این مجوز و نوسازی این دو ساختمان اقدام کنند.

پاساژ علاء الدین مهدی بابایی ایمن سازی شانزه لیزه فک پلمپ شهرداری
فقط كافيه سقف و پله برقي ها و اتصالات برقي در طبقه اخر را ببينيد....فروشنده ها چطور ميتونن اعتبار كنن اينجا جنس بيارن
