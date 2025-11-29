En
تعداد بازدید : 37
کد خبر:۱۳۴۲۸۵۰
395 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!

فواد ایزدی استاد دانشگاه و چهره نزدیک به سعید جلیلی سفر محمد بن سلمان به آمریکا را نه برای بردن پیغام ایران بلکه برای تثبیت موقعیت خود به عنوان پادشاه آینده عربستان است، چرا که به ادعای ایزدی ملک سلمان پادشاه عربستان دارد می‌میرد! او تاکید کرد علاوه بر غنی سازی صرف، پیش شرط دیگر آمریکا برای مذاکره با ایران پذیرش رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) است. MTCR تمرکز ویژه‌ای بر موشک‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین دارد که قادر به حمل بار حداقل 500 کیلوگرم (1100 پوند) به برد حداقل 300 کیلومتر (190 مایل) و تجهیزات، نرم‌افزار و فناوری برای چنین سیستم‌هایی هستند. ادعاهای ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر فواد ایزدی محمد بن سلمان مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
آقای ایزدی دیدی چی شد . وجداناً اگر برگردیم به سال ۹۴ باز هم با برجام مخالفت می کنی ؟ افسوس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
ب تو چه که میمیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
این آقا همیشه کامنت های بی پشتوانه میده
ویدیوهای مرتبط
