نبض خبر
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد میمیرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
فواد ایزدی استاد دانشگاه و چهره نزدیک به سعید جلیلی سفر محمد بن سلمان به آمریکا را نه برای بردن پیغام ایران بلکه برای تثبیت موقعیت خود به عنوان پادشاه آینده عربستان است، چرا که به ادعای ایزدی ملک سلمان پادشاه عربستان دارد میمیرد! او تاکید کرد علاوه بر غنی سازی صرف، پیش شرط دیگر آمریکا برای مذاکره با ایران پذیرش رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) است. MTCR تمرکز ویژهای بر موشکها و هواپیماهای بدون سرنشین دارد که قادر به حمل بار حداقل 500 کیلوگرم (1100 پوند) به برد حداقل 300 کیلومتر (190 مایل) و تجهیزات، نرمافزار و فناوری برای چنین سیستمهایی هستند. ادعاهای ایزدی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳