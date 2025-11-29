«رئیس زاده» باز هم رئیس نظام پزشکی ایران شد

به گزارش تابناک؛ محمد رئیس زاده با کسب اکثریت آرا برای دومین مرتبه به ریاست کل سازمان نظام پزشکی ایران انتخاب شد.

در انتخابات امروز مجمع عمومی نظام پزشکی، محمد رئیس‌زاده با کسب اکثریت قاطع آراء به عنوان رئیس کل نظام پزشکی ایران تعیین شد. وی ۱۷۴ رای کسب کرد و رقیب وی شهرام دبیری ۱۰۶ رای کسب کرد. سازمان نظام پزشکی بزرگترین تشکل صنفی است که جامعه پزشکی کشور را تحت پوشش دارد و به نوعی یکی از محور‌های اصلی و تاثیر گذار در سلامت جامعه است. سازمان نظام پزشکی کشور، بیش از ۳۷۰ هزار نفر عضو از گروه‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، مامایی و پروانه دار دارد. اولین انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی انجام شد و فعالیت رسمی نظام پزشکی از آن زمان آغاز گردید. از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نظام پزشکی ۴ دوره انتخابات و فعالیت داشت که به ترتیب آقایان دکتر منوچهر اقبال (۲دوره) – دکتر یحیی عدل و دکتر ملکی روسای ۴ دوره فعالیت نظام پزشکی در زمان قبل از انقلاب بودند. پس از پیروزی انقلاب تاکنون ۱۰ دوره فعالیت نظام پزشکی قابل ذکر است که در طی این سال‌ها به ترتیب آقایان دکتر عباس شیبانی (۶۰تا ۶۳) دکتر محمد علی حفیظی (۶۳ تا ۶۵) دکتر هادی منافی (۶۵ تا ۷۰) دکتر ایرج فاضل (۷۰ تا ۷۵) دکتر سید شهاب الدین صدر (۷۵تا ۷۹) دکتر محمدرضا ظفر قندی (۷۹تا ۸۳) دکتر سید شهاب الدین صدر (۸۳تا ۸۷ و ۸۷ تا ۹۱ دو دوره متوالی) دکتر علیرضا زالی (۹۲-۹۶) دکتر ایرج فاضل (۹۶تا ۹۸) دکتر محمدرضا ظفرقندی۹۸ تا ۱۴۰۰ ریاست نظام پزشکی را برعهده داشتند و در هشتمین دوره انتخابات که در سال ۱۴۰۰ برگزار شد دکتر محمد رئیس زاده با رای مجمع عمومی به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی انتخاب شد.

نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور، صبح جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ برگزار و با معرفی افراد منتخب که از صندوق‌های رای بیرون آمدند؛ به کار خود پایان داد.