قیمت خودرو در بازار امروز 8 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 8 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بررسی روند یک هفته گذشته نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مدل‌های داخلی و مونتاژی در مسیر افزایشی حرکت کرده‌اند. اما با وجود این رشد قیمتی، بازار همچنان در وضعیت رکود تورمی قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، به گفته کارشناسان، بررسی متغیرهای بنیادین از جمله نوسانات نرخ ارز، وضعیت تولید خودروسازان، سطح عرضه و انتظارات تورمی نشان می‌دهد که مسیر بلندمدت بازار خودرو همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

در این میان، هرگونه تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌تواند رکود حاکم بر بازار را عمیق‌تر کرده و خریداران را بیش از پیش از بازار خارج کند. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که افزایش قیمت، نه‌تنها به رونق معاملات منجر نمی‌شود، بلکه شکاف میان قیمت بازار و توان خرید مردم را گسترده‌تر می‌کند.

با این حال فعالان بازار هشدار می‌دهند که کاهش سطح عرضه، چه به‌دلیل افت تولید و چه محدودیت در واردات، می‌تواند محرک جهش‌های مقطعی قیمت شود. در چنین شرایطی، حتی در فضای رکودی نیز امکان بروز نوسانات شدید کوتاه‌مدت وجود دارد، موضوعی که ریسک بازار را برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد.

قیمت خودروهای مونتاژی

آریزو 6 نسبت به روزهای گذشته 80 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 280 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، آریزو 8 در بازه زمانی هفت روزه رشد 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 470 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

رسپکت 2 نسبت به هفته گذشته 54 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و 984 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، کاپرا U اتوماتیک 15 میلیون تومان گرانتر از هفته گذشته و با بهای یک میلیارد و 995 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شد.

چانگان CS35 در روزهای گذشته 50 میلیون تومان ارزان شد تا امروز به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 280 میلیون تومان سقوط کند. از سوی دیگر، هایما 8S نسبت به هفته پیشین 10 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 760 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای داخلی

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بدین ترتیب، این سدان داخلی در هفت روز گذشته رشد 65 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 115 میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، دنا پلاس اتوماتیک نسبت به هفته گذشته 16 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای یک میلیارد و 398 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

ساینا اتوماتیک نسبت به هفته گذشته 17 میلیون تومان گران شد و روی شاخص 870 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، اطلس G نسبت به هفته گذشته 13 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 810 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.