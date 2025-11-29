میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو در بازار امروز 8 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 8 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۸۳۶
| |
580 بازدید

قیمت خودرو در بازار امروز 8 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 8 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بررسی روند یک هفته گذشته نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مدل‌های داخلی و مونتاژی در مسیر افزایشی حرکت کرده‌اند. اما با وجود این رشد قیمتی، بازار همچنان در وضعیت رکود تورمی قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، به گفته کارشناسان، بررسی متغیرهای بنیادین از جمله نوسانات نرخ ارز، وضعیت تولید خودروسازان، سطح عرضه و انتظارات تورمی نشان می‌دهد که مسیر بلندمدت بازار خودرو همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

در این میان، هرگونه تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌تواند رکود حاکم بر بازار را عمیق‌تر کرده و خریداران را بیش از پیش از بازار خارج کند. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که افزایش قیمت، نه‌تنها به رونق معاملات منجر نمی‌شود، بلکه شکاف میان قیمت بازار و توان خرید مردم را گسترده‌تر می‌کند.

با این حال فعالان بازار هشدار می‌دهند که کاهش سطح عرضه، چه به‌دلیل افت تولید و چه محدودیت در واردات، می‌تواند محرک جهش‌های مقطعی قیمت شود. در چنین شرایطی، حتی در فضای رکودی نیز امکان بروز نوسانات شدید کوتاه‌مدت وجود دارد، موضوعی که ریسک بازار را برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 8 آذر ماه

آریزو 6 نسبت به روزهای گذشته 80 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 280 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، آریزو 8 در بازه زمانی هفت روزه رشد 10 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 470 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

رسپکت 2 نسبت به هفته گذشته 54 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و 984 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، کاپرا U اتوماتیک 15 میلیون تومان گرانتر از هفته گذشته و با بهای یک میلیارد و 995 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شد.

چانگان CS35 در روزهای گذشته 50 میلیون تومان ارزان شد تا امروز به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 280 میلیون تومان سقوط کند. از سوی دیگر، هایما 8S نسبت به هفته پیشین 10 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 760 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 8 آذر ماه

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بدین ترتیب، این سدان داخلی در هفت روز گذشته رشد 65 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 115 میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، دنا پلاس اتوماتیک نسبت به هفته گذشته 16 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای یک میلیارد و 398 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

ساینا اتوماتیک نسبت به هفته گذشته 17 میلیون تومان گران شد و روی شاخص 870 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، اطلس G نسبت به هفته گذشته 13 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 810 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو خرید خودرو خودرو وارداتی خودرو مونتاژی خبر فوری
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سود خرید خودروهای وارداتی چقدر است؟
قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه
قیمت این خودرو‌ها ۸۰ میلیون تومان ریخت
قیمت خودرو امروز یکم آذر ماه
قیمت خودرو ترمز برید+ جدول قیمت‌ها
قیمت خودرو در بازار امروز 5 آذر ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 31 اردیبهشت
کدام خودرو ۹۵ میلیون تومان ارزان شد؟+جدول
قیمت خودرو در بازار امروز 24 آبان
قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404
قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404
قیمت خودرو امروز 28 آبان 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 20 آبان ماه
قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۵ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو: خودروهایی که ارزان شدند
جهش ناگهانی قیمت خودرو!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۳ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۰۷ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۷۶ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۴۹ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005dKe
tabnak.ir/005dKe