کیفیت هوای پایتخت ۸ آذر ۱۴۰۴

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد است.
کیفیت هوای پایتخت ۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۵۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۶۰ و در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد قرار داشت.

سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت: تنها سه درصد از سقط جنین‌های ثبت شده در شش ماهه ابتدایی سال جاری عمدی بوده است

تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴، ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۴ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

میلی صفحه خبر موبایل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
امشب میره روی ۲۰۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
0
0
پاسخ
بعد چند روز تعطیلی مدارس و غیره و‌جمعه مونده رو ۱۶۰:۱۷۰
امشب با باز شدن ادارات میره رو۲۰۰
