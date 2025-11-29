کیفیت هوای پایتخت ۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۵۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۶۰ و در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد قرار داشت.

سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت: تنها سه درصد از سقط جنین‌های ثبت شده در شش ماهه ابتدایی سال جاری عمدی بوده است

تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴، ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۴ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.