پرواز گسترده پهپادهای اسرائیل در آسمان سوریه

پهپادهای جاسوسی اسرائیل طی ساعات اخیر به‌صورت گسترده بر فراز جنوب و جنوب‌غرب سوریه پرواز کرده‌اندو
پرواز گسترده پهپادهای اسرائیل در آسمان سوریه

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رسانه‌های سوریه از پرواز گسترده پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در آسمان جنوب و جنوب غرب این کشور خبر می‌دهند. 

پهپاد اسراییل رژیم صهیونیستی سوریه جنوب جنوب غرب پرواز
