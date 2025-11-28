En
کد خبر:۱۳۴۲۸۰۲
نبض خبر

جایگاه ایران در رنکینگ فیفا، ابوطالب را شگفت‌زده کرد

ابوطالب حسینی در واکنش به جایگاه تیم ملی ایران در رنکینگ فیفا گفت: «ما واقعا بیستم جهانیم؟ ما این همه به ازبکستان می‌بازیم، چطور ازبکستان هنوز زیر ما است؟ یک جای کار میلنگه! تیم‌هایی بعد ما تو رنکینگ هستند که ما توی خواب هم این‌ها را نمی‌بریم. اتریش آب و هوایی از ما سه تا جلوئه. اوکراین بعد جنگ هم جایش اینجا نیست. نروژ با هالند! یعنی کنعانی زادگان توانایی مهار هالند را دارد یا من اشتباه می‌کنم.» اظهارات کامل حسینی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ابوطالب حسینی ویدیو رنکینگ فیفا تیم ملی فوتبال ایران
