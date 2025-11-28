میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

قیمت دلار در هفته‌ ابتدایی آذر در بیشتر روزها در کانال ۱۱۳ هزار تومانی نوسان کرد؛ اما در آخرین روز معاملاتی هفته با افزایش تقاضا و تشدید اثرات سیاسی، به سطح ۱۱۴ هزار تومان نزدیک شد. روندی که نشان می‌دهد بازار ارز همچنان تحت فشار عوامل بنیادی و انتظاری قرار دارد. قیمت طلا و سکه نیز هفته جاری را با رشد آرام آغاز کرد؛ اما، در ادامه تحت ‌تأثیر عقب‌نشینی مقطعی اونس جهانی و نوسان محدود دلار سردرگم شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۹۲
| |
2 بازدید

پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت دلار در بیشتر روزهای هفته جاری در کانال ۱۱۳ هزار تومانی نوسان داشت و در آخرین معامله هفته جاری به کانال ۱۱۴ هزار تومانی صعود کرد. رشد ۷۵۰ تومانی قیمت دلار در آخرین روز معاملاتی نشان می‌دهد سوخت نوسان در بازار ارز همچنان فعال است و انتظارات تورمی در سطوح بالایی قرار گرفته است.

در طول هفته جاری، مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی بر مسیر دلار سایه انداختند. از افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره دور جدید گفت‌وگوهای منطقه‌ای گرفته تا ابهام درباره تحریم‌های نفتی و مالی، همگی موجب تقویت رفتارهای احتیاطی و افزایش تقاضا در معاملات نقدی شدند. همزمان بازارساز نیز با مدیریت عرضه، دامنه نوسان را کنترل کرد؛ اما این کنترل نتوانست مانع رشد تدریجی قیمت‌ها شود.

پیش‌بینی قیمت دلار

کارشناسان اقتصادی معتقدند شروع آذرماه معمولاً با افزایش تقاضای احتیاطی همراه است. افزایش ریسک‌های سیاسی و نگرانی از تحریم‌های جدید موجب شده معامله‌گران با حجم بالاتری وارد بازار شوند؛ عاملی که اجازه نداد دلار به کانال‌های پایین‌تر بازگردد. بر اساس ارزیابی تحلیلگران، تثبیت دلار در بازه ۱۱۳ هزار و ۸۰۰ تا ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در صورتی ادامه‌دار است که عرضه بازارساز کاهش پیدا نکند، سیگنال سیاسی منفی جدید مخابره نشود و جریان نقدی معاملات در بازارهای همسایه کنترل شود؛ در این شرایط، قیمت دلار احتمالاً آغاز هفته دوم آذر را در محدوده فعلی آغاز خواهد کرد. 

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ترکیب سه عامل قیمت دلار در محدوده ۱۱۳ تا ۱۱۴ هزار تومان، تثبیت اونس جهانی بالای ۴۱۰۰ دلار و تقاضای سرمایه‌ای فعال چشم‌انداز بازار طلا در هفته دوم آذر را صعودی آرام و کم‌شتاب توصیف می‌کند.

آنها برای طلای ۱۸ عیار نوسان در محدوده ۱۱ میلیون و ۵۰۰  تا ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای سکه امامی حرکت در بازه ۱۱۹ تا ۱۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌کنند.

نقره ۱۸۰۰ تومان رشد کرد

قیمت اونس جهانی نقره در لحظه نگارش این گزارش با ۵۳ سنت افزایش، روی رقم ۵۳ دلار و ۸۹ سنت قرار گرفت؛ گرم نقره ۹۹۹ در بازار داخل با هزار و ۸۲۰ تومان افزایش، گرمی ۲۱۳ هزار و ۱۳۰ تومان به فروش رسید.

سکه امامی در کانال ۱۱۹ میلیونی بسته شد

قیمت سکه امامی با ۱۸۵ هزار تومان کاهش، با رقم ۱۱۹ میلیون و پنج هزار تومان به ثبت رسید؛ سکه بهار آزادی با افزایش ۱۴۰ هزار تومانی، روی رقم ۱۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

قیمت نیم سکه با ۵۰ هزار تومان افزایش و ربع سکه با ۲۰۰ هزار تومان کاهش، به‌ترتیب با رقم‌های ۶۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان و ۳۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان ثبت شدند. قیمت سکه گرمی نیز بدون تغییر، با رقم ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ثبت رسید.

طلا کاهشی شد

گفتنی است اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش افزایشی است و با رشد ۱۷ دلاری با رقم ۴۱۷۵ دلاری در حال معامله است. قیمت هر مثقال طلا با ۱۶۸ هزار تومان کاهش، روی رقم ۴۹ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان قرار گرفت. هر گرم طلای ۱۸ عیار، با ۲۶ هزار  تومان کاهش، با رقم ۱۱ میلیون و ۴۶۹ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم ۱۱ میلیون و ۳۱۶ هزار تومان به ثبت رسیده است.

 

