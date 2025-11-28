میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی

وزارت دفاع عراق نیز صراحتاً هرگونه نقض حریم هوایی توسط نیروهای خارجی را در روزهای اخیر رد کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۹۱
| |
1200 بازدید

تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی

 
به گزارش تابناک، در ساعات اخیر، برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات شبکه‌های اجتماعی، ادعایی مبنی بر "نقض حریم هوایی عراق توسط 60 فروند جنگنده ایرانی" را منتشر کرده‌اند و آن را به منابع عربی مانند العربیه و خبرگزاری بغداد نسبت داده‌اند. این ادعا، که با عناوینی مانند "فوری" و تصاویر مبهم همراه شده، به سرعت در فضای مجازی دست به دست شده است.
 
بر اساس بررسی‌های دقیق از منابع خبری معتبر بین‌المللی و منطقه‌ای، هیچ گزارش تأییدشده‌ای از چنین رویدادی وجود ندارد. این شایعه ظاهراً ناشی از سوءتفاهم یا تحریف اخبار اخیر در مورد پروازهای جنگنده‌های اسرائیلی در حریم هوایی عراق است، که توسط مقامات عراقی تکذیب شده و به تمرینات هوایی داخلی نسبت داده شده است.
 
وزارت دفاع عراق نیز صراحتاً هرگونه نقض حریم هوایی توسط نیروهای خارجی را در روزهای اخیر رد کرده است.
 
در شرایط حساس منطقه‌ای، انتشار اخبار بدون تأیید می‌تواند به تنش‌زایی منجر شود. ما در اخبار فوری و مهم متعهد به انتشار اطلاعات دقیق بر اساس منابع معتبر هستیم.
 
