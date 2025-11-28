میلی صفحه خبر لوگو بالا
سیگنال چین برای افزایش خرید نفت از ایران

شرکت‌های ردیابی محموله‌های نفتی از روی آب ماندن نفت ایران خبر می‌دهد اما پالایشگاه‌های چینی به‌دنبال افزایش سهمیه واردات بودند که حالا دریافت کردند.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۸۲
| |
598 بازدید

سیگنال چین برای افزایش خرید نفت از ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تحلیگر کپلر آمنه بَکر در صفحه کاربری خود در ایکس خبر داد که پالایشگاه‌های مستقل چین، سرانجام سهمیه‌های اضافی را که چند هفته پیش درخواست داده بودند، دریافت کردند، یعنی می‌توانند ماه دسامبر (ماه بعدی میلادی) نفت بیشتری وارد کنند.

چند روز پیش خبرگزاری بلومبرگ بر اساس آمار‌های کپلر گزارش داده بود، نفت شناور روی آب ایران به دلیل کاهش خرید چین به ۵۲ میلیون بشکه رسیده است، اما به محض بازطراحی مجدد راه‌های دور زدن تحریم‌ها خرید‌های پکن دوباره از سرگرفته می‌شود. برای نگهداری این میزان نفت روی آب به ۲۵ نفتکش غول‌پیکر نیاز است.

درحالی‌که آمار گمرکی چین نشان می‌دهد، واردات نفت از آمریکا در ماه اکتبر برای پنجمین ماه متوالی صفر است، آمنه بَکر می‌گوید که این اقدام پکن به کاهش «حجم بالای نفت‌های تحریمی ذخیره شده روی دریا کمک می‌کند.»

