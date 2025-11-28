مدارس این استان، شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u063a\u06cc\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u06a9\u0644\u0627\u0633\u200c \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0637\u0639 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647\u200c \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0627\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u0646\u0641\u0644\u0648\u0622\u0646\u0632\u0627 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.