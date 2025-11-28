به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، فرهاد سبحانی، جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست و هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلایندهها، بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، فعالیتهای آموزشی حضوری در تمامی مدارس و دانشگاههای شهر اردبیل طی روز شنبه ۸ آذر تعطیل است.
وی افزود: بر همین اساس، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل اعلام میشود و هیچگونه فعالیت حضوری در این بخشها انجام نخواهد شد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از شهروندان خواست از فعالیتهای ورزشی در فضای باز پرهیز کرده و افراد دارای مشکلات قلبی و تنفسی از تردد در مرکز شهر خودداری و هنگام تردد از ماسک استفاده کنند.