آلودگی هوا، دانشگاه‌ها و مدارس اردبیل را غیرحضوری کرد

جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اردبیل‌ گفت: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست و هواشناسی، فعالیت‌های آموزشی حضوری تمامی مدارس و دانشگاه‌های شهر اردبیل فردا ۸ آذر تعطیل است.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۴۰
| |
312 بازدید
آلودگی هوا، دانشگاه‌ها و مدارس اردبیل را غیرحضوری کرد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، فرهاد سبحانی، جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به هشدار‌های صادرشده از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست و هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، بنا بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، فعالیت‌های آموزشی حضوری در تمامی مدارس و دانشگاه‌های شهر اردبیل طی روز شنبه ۸ آذر تعطیل است.

وی افزود: بر همین اساس، مهد‌های کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل اعلام می‌شود و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از شهروندان خواست از فعالیت‌های ورزشی در فضای باز پرهیز کرده و افراد دارای مشکلات قلبی و تنفسی از تردد در مرکز شهر خودداری و هنگام تردد از ماسک استفاده کنند.

آلودگی هوا مدارس غیرحضوری تعطیل فرهاد سبحانی
