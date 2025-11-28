تکرار اتهام غیراخلاقی ترامپ به نماینده زن کنگره

دونالد ترامپ در پیام خود به مناسبت روز شکرگزاری، آمریکا را کشوری خواند که توسط مهاجران مختل، کتک خورده و تکه تکه شده است.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ او در این پیام به فرماندار مینه سوتا نیز تاخت و مدعی شد که سومالیایی ها خیابان هایش را به تصرف خود در آورده اند و ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره را بدترین نماینده دانست که همیشه حجاب دارد!
متن کامل نوشته ترامپ به شرح زیر است:
یک سلام بسیار گرم برای روز شکرگزاری به همهٔ شهروندان بزرگ آمریکایی و میهنپرستان ما که بسیار مهربان بودهاند و اجازه دادهاند کشورمان تقسیم، مختل، تکهتکه، قتلعام، کتکخورده، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به آن خندیده شود، همراه با برخی کشورهای احمق دیگر در سراسر جهان، به دلیل «تصحیح سیاسی» و کاملاً احمقانه رفتار کردن در مورد مهاجرت.
جمعیت رسمی خارجی در ایالات متحده ۵۳ میلیون نفر (بر اساس سرشماری) است که اکثر آنها از رفاه اجتماعی استفاده میکنند و از کشورهای شکستخورده، زندانها، مؤسسات روانی، باندها یا کارتلهای مواد مخدر آمدهاند.
آنها و فرزندانشان از طریق پرداختهای گستردهای که از شهروندان میهنپرست آمریکایی دریافت میکنند - کسانی که به دلیل داشتن قلبهای زیبا نمیخواهند به شکلی از اشکال شکایت کنند یا دردسر ایجاد کنند - حمایت میشوند. آنها ممکن است با آنچه بر کشورمان گذشته است «تحمل» کنند، اما این وضعیت دارد آنها را از درون میخورد!
یک مهاجر با گرین کارت که ۳۰ هزار دلار درآمد دارد، برای خانوادهاش حدود ۵۰ هزار دلار مزایای سالانه دریافت خواهد کرد. مهاجر واقعی میزان دریافت بسیار بیشتری خواهد داشت. این بار پناهندگان علت اصلی ایجاد بینظمی اجتماعی در آمریکا هستند، موضوعی که پس از جنگ جهانی دوم وجود نداشت (مدارس ناکام، جرم بالا، زوال شهری، بیمارستانهای شلوغ، کمبود مسکن، کسریهای بزرگ و غیره).
برای مثال، صدها هزار پناهنده از سومالی عملاً کنترل ایالت بزرگ مینهسوتا را در دست گرفتهاند. باندهای سومالیایی در خیابانها به دنبال «طعمه» میگردند، درحالیکه مردم خوب ما در خانههایشان قفل شدهاند و امیدوارند که تنها گذاشته شوند. فرماندار بهشدت ناتوان مینهسوتا، تیم والز، کاری انجام نمیدهد، چه از سر ترس، چه بیکفایتی، یا هر دو؛ و «بدترین نمایندهٔ کنگره» در کشور ما، ایلهان عمر، که همیشه با روسریاش ظاهر میشود و احتمالاً دروغ میگوید که شما نمیتوانید با برادرتان ازدواج کنید، کاری جز شکایت نفرتانگیز دربارهٔ کشور ما، قانون اساسیمان، و اینکه چقدر «بد» با او رفتار میشود انجام نمیدهد، در حالی که کشور زادگاهش کشوری عقبمانده، فاسد و پر از جرم است که اساساً حتی به دلیل نبود حکومت، ارتش، پلیس، مدرسه و غیره، نمیتوان آن را «کشور» نامید…
…حتی با وجود پیشرفتهای تکنولوژیک، سیاست مهاجرتی این دستاوردها و شرایط زندگی بسیاری از مردم را از بین برده است. من مهاجرت از همهٔ کشورهای جهان سوم را به صورت دائمی متوقف خواهم کرد تا اجازه دهم ایالات متحده کاملاً بهبود یابد، میلیونها ورود غیرقانونی بایدن را که از طریق امضای خودکار خوابآلود بایدن انجام شده، لغو کنم و هر کسی را که دارایی برای کشور ما نیست یا قادر به دوست داشتن کشورمان نیست، اخراج کنم، و همهٔ مزایا و یارانههای فدرال برای افراد غیرشهروند را پایان دهم، شهروندی مهاجرانی که نظم داخلی کشور را تضعیف میکنند لغو کنم، و هر خارجی را که بار مالی، خطر امنیتی یا ناسازگار با تمدن غربی است اخراج کنم.
این اهداف از طریق کاهش بزرگ جمعیتهای غیرقانونی و اخراج گسترده کسانی که از طریق فرآیند خودکار و غیرقانونی تأیید شدهاند دنبال خواهد شد. تنها مهاجرت معکوس میتواند این وضعیت را درمان کند. غیر از این، روز شکرگزاری مبارک به همه، بهجز کسانی که از نفرت، دزدیدن، قتل و نابودی همه چیزهایی که آمریکا نمایندهاش است لذت میبرند—شما مدت زیادی دوام نخواهید آورد!
نگاهی به محتوای پیام ترامپ
رئیس جمهور آمریکا در این پیام با لحنی تند، احساسی و آشکارا قطبیکننده به مسئله مهاجرت و وضعیت اجتماعی آمریکا پرداخته است.
روایت او بر سه محور اصلی استوار است:
- تصویرسازی از بحرانی عمیق در کشور
- مقصر دانستن مهاجران و سیاستمداران حزب دموکرات
- معرفی خود به عنوان ناجی آمریکا!
ترامپ در این نوشته کوتاه ولی پر از بار منفی علیه دیگران (از مهاجران گرفته تا سیاسیون رقیب) ادبیات احساسی و اغراق شده را هم برای معرفی مشکلات به کار می برد و هم برای ذکر عوامل مشکل زا.
او مهاجران، بهویژه مهاجران جهان سوم را بهصورت یک تهدید وجودی معرفی می کند و می کوشد با ساده انگاری وضعیت جرم و جنایت و فقر، همه را به آنها نسبت دهد و این در حالی است که هم در میان مهاجران، افراد بسیار کارآمد و فرهیخته ای وجود دارند که منشأ خدمات زیادی به علم و فناوری و جامعه آمریکا هستند و هم در میان خود شهروندان آمریکایی، مجرمان و تبهکاران فراوان وجود دارد.
ترامپ بعد از این که آمریکا را کشوری پر از مشکل معرفی کرده، سراغ مخالفان سیاسی اش نیز رفته و آنها را نیز در کنار مهاجران، در زمره علل مشکلات خوانده و مشخصاً به دو نفر با اسم تاخته است:
تیم والز، فرماندار مینهسوتا، که او را ترسو یا بی کفایت خوانده و ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره را که او را «بدترین نمایندهٔ کنگره» خوانده و به حجابش نیز خرده گرفته که همیشه با روسریاش ظاهر میشود!
ترامپ حتی در اتهامی عجیب به این نماینده زن به شایعه ضداخلاقی و ثابت نشده ای پرداخت که گروه های ضد اسلامی در آمریکا درست کرده اند که ایلهان عمر برای این که بتواند به آمریکا مهاجرت کند، با مردی که از نظر بیولوژیکی برادر بوده ازدواج کرده است! اتهامی که ایلهان آن را مزخرف و توهین آمیز خوانده و مدعیان هرگز نتوانستند اثباتش کنند. با این حال، عالی ترین مقام یک کشور، برای مهاجر ستیزی، آن را در پیام روز شکرگزاری اش تکرار کرده است!
با این مقدمه چینی های احساسی، ترامپ در نهایت به تصمیمات خود رسیده است: ممانعت از ورود مردم از کشورهای جهان سوم و اخراج گسترده مهاجران؛ سیاستهایی که با رویکردهای معمول سیاستگذاری در آمریکا که جامعه ای مهاجر ساخته است، فاصله بسیاری دارند و بازتابدهنده نوعی راستگرایی حداکثری است.